記者蕭采薇／綜合報導

以BL影集《烈愛對決》（Heated Rivalry）走紅的新生代男星哈德森威廉斯（Hudson Williams），近日前往巴黎參加時裝週，沒想到卻在當地遭到一群「私生飯」（實為代簽黃牛及狗仔）尾隨跟蹤至私人住處。

▲哈德森威廉斯（右）憑藉《烈愛對決》在全球爆紅，左為搭擋康納史托瑞。（圖／達志影像）

哈德森當下忍無可忍，當街對這群人發飆，甚至直接沒收對方的照片並「點燃打火機」試圖燒毀，火爆的衝突影片在社群媒體上瘋傳，引發熱烈討論。

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當街飆罵「你們不是粉絲」！怒點打火機燒照片

據綜合外電報導，哈德森威廉斯近日在巴黎時，遭到幾名拿著照片的男子一路尾隨至他的臨時私人住處。根據網路上流傳、由對方使用智慧眼鏡偷拍的影片顯示，哈德森下車後發現被跟蹤，氣得直接沒收他們手中的照片，並嚴厲斥責這種越界行為。

▲哈德森威廉斯在巴黎被「簽名黃牛」跟蹤，當街爆氣飆罵，並作勢點火燒毀照片。（圖／達志影像）

當這群人試圖為自己的行為辯解並道歉時，哈德森憤怒拒絕接受，更直接開噴：「不用說抱歉，你們不能這樣做。這他X的超詭異好嗎？你們根本不是粉絲，你們的行為超級毛骨悚然，你們跟蹤我，一般人不會這樣做！」

隨後，哈德森試圖用打火機當場把那些未簽名的照片燒掉，雖然因為點不著而作罷，但他仍霸氣嗆聲：「我會把它帶進屋裡燒掉。現在請你們他X的離開，你們簡直有病，我要看著你們騎上你們的小破腳踏車滾蛋。」

假粉竟厚臉皮回嗆！保鑣急護駕 他發文反擊

面對哈德森的怒火，這群跟蹤者不僅沒有立刻離開，其中一人甚至還跟著他，厚臉皮地回嗆叫他「不要罵髒話」，並用流利的法文嘲弄他。

▲哈德森威廉斯與尾隨人士當街起衝突。（圖／達志影像）

事發後，哈德森在Instagram限時動態上轉發了保鑣Brad的貼文，並用阿拉伯語俚語「Khoya（我的兄弟）」來稱呼對方，暗中對這起衝突表態。保鑣在原貼文中感謝哈德森的信任，許多粉絲也湧入留言區，感激保鑣保護了哈德森的安全。

私下真實面貌曝光！粉絲力挺：他超級親切

影片曝光後，網友一面倒支持哈德森捍衛隱私的權利，痛批這些將跟蹤行為合理化的黃牛與私生飯。有幸運巧遇哈德森的真實粉絲也跳出來還原他的私下為人，表示當天稍早在服飾店遇到他時，雖然他以「私人行程不拍照」為由婉拒合照，但卻主動與粉絲握手，還親切地詢問他們的名字和來自哪裡，「我們超震驚他有多親切，我們也尊重了他的界線。」

▲哈德森威廉斯與尾隨人士當街起衝突。（圖／達志影像）

事實上，這並非哈德森首次出面建立界線。今年3月，他就曾與同劇演員發表聯合聲明，譴責部分網友對劇組成員的各種歧視與狂熱的「假社會關係」騷擾。如今哈德森正準備投入《Heated Rivalry》第二季的拍攝工作，沒想到卻在巴黎遇上跟蹤狂，意外展現了他保護私人空間的強硬態度。

▲哈德森威廉斯同行工作人員，最終有將照片歸還，並要他們離開。（圖／達志影像）