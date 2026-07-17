不用飛首爾！韓國最強公園音樂節來了　首站在高雄大咖同台開唱

記者林汝珊／台北報導

韓國最具代表性的戶外音樂盛事-首爾公園音樂節（Seoul Park Music Festival，SPMF）今（17日）正式宣布首度跨出海外，而第一站就選擇了高雄，同血統卻生出全新國際品牌「Kaohsiung Park Music Festival」（KPMF），擇定於10/9、10/10 一連兩天在「高雄展覽館」盛大登場，更表示屆時不只有韓流歌手，更會一舉邀請華語最受歡迎的重要歌手加盟出演，讓大家不用飛出國，也能體驗最道地的韓式野餐音樂節。

▲首爾公園音樂節首度跨出海外，第一站選擇高雄。（圖／CJ ENM Hong Kong Ltd.提供）

SPMF歷年來曾邀請Super Junior圭賢、10cm、Crush、張凡俊、Jannabi、LUCY、Silica Gel、CNBLUE、NELL、Highlight、XIA及MONSTA X等人氣藝人輪番登台，從獨立流行、民謠、R&B到K-POP，讓不同世代的樂迷，都能在同一片草地找到屬於自己的BGM。

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值得一提的是，本次由韓國娛樂龍頭 CJ ENM 亞太分公司 CJ ENM HK代表「臺韓娛樂文化有限合夥」一起攜手孕育SPMF的亞洲頂尖音樂節幕後推手BEPCTANGENT原汁原味打造官方海外版本。從舞台美學、動線規劃到野餐文化的每個細節，皆由BEPC TANGENT比照首爾規格親自操刀把關，並結合CJ ENM HK深耕亞洲市場的娛樂資源與在地經驗，確保台灣樂迷體驗到的，正是首爾樂迷年年引頸期盼的那份夏日儀式感。

▲首爾公園音樂節一連兩天在「高雄展覽館」登場。（圖／CJ ENM Hong Kong Ltd.提供）

SPMF歷經8年的累積，累積進場人次更是超過25萬人，門票屢屢完售，早已成為韓國樂迷心中夏末的固定行事曆，也是各世代音樂人爭相合作的指標舞台。如今在CJ ENM集團的國際網絡助力下，SPMF正式啟動國際化布局，而海外第一站便選擇高雄。主辦單位期待打造的不只是一次活動，而是一個能持續成長的國際級音樂IP──未來將結合跨國音樂資源、韓流文化與生活美學，以台灣為起點，把更多屬於韓國的音樂風景帶到亞洲各地。