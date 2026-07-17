賈靜雯拌麵品牌捲毒油風暴！　急上火線發聲：我和團隊都願負責

記者王靖淳／綜合報導

中聯毒油問題延燒，不料賈靜雯與弟弟衛斯理（賈子宸）共同經營的拌麵品牌「賈以食日」也捲入。針對主管機關公告之油品事件，品牌16日發布聲明稿表示，第一時間已啟動食安應變機制。經進一步追溯清查，確認「賈以食日麻花麵」部分批次商品所使用之油品，確實涉及本次受影響範圍。為此，賈靜雯稍早也在社群限動發聲了！

▲賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯發出黑底白字的限動，並在文中感性吐露心聲，直言「一直以來，賈以食日最珍惜的，就是大家的信任。」面對食品安全的問題，她強調，從品牌成立至今，自己身為精神領袖，「始終堅持用最高標準看待每一項產品」，同時也表示，自己對食品安全抱持零容忍的態度。

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▲賈靜雯發聲。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



賈靜雯進一步指出，目前「針對麻花麵部分疑慮批號，我們已主動下架並接受退貨。」她強調「希望用最嚴格的標準，為每一位消費者把關。」最後，她也在文末向所有支持品牌的人表達感謝，「謝謝大家一直以來的支持與信任，我和賈以食日團隊，會持續守護每一份安心」，並承諾團隊願意負責、積極處理，「把消費者的安心放在第一位。」