林志玲第一份工作是上班族！獻聲老東家　曝「育兒心法」甜美嗓音哄入睡

記者蕭采薇／台北報導

擁有甜美嗓音的「台灣第一名模」林志玲，近日第三度受邀擔任富邦美術館的御用語音導覽員。被外界視為配音界PRO級的她，坦言每一次「上工」都像重新上了一堂藝術課。除了分享工作上的挑戰與期許，志玲姐姐更罕見公開私底下的「育兒心法」，透露自己在家可是兒子專屬的「床邊故事說書員」，超生動的變聲演出讓寶貝兒子愛不釋手。

▲林志玲擔任《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展》展覽代言人。（圖／記者李毓康攝）

三度獻聲美術館！林志玲自備「超強畫面感」做功課

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林志玲其實從海外學成歸國後，出道前的第一份工作，就是在富邦擔任藝術行政，是個普通上班族。如今這已經是她第三度為富邦美術館展覽錄製語音導覽，對於這份工作依然充滿敬畏與熱情。她表示，每次配音前都會先深入理解藝術家的創作背景與作品內涵，再將這些艱深的資訊內化。

「大家可能以為只是把稿子念完，但其實我會去想像，如果我是第一次走進展場的觀眾，希望用什麼樣的語氣陪伴他們。」林志玲強调用最自然、易懂的方式分享藝術，同時保留作品的深度。她也期盼透過自己的聲音引導，讓觀眾能多留點時間給自己，「慢慢感受這些藝術品帶給自己的感動，我相信，每個人都能找到一件屬於自己的作品。」

▲林志玲三度獻聲美術館，為展覽錄製語音導覽。（圖／記者李毓康攝）

轉型全方位「聲優」！親吐配音比演戲更具挑戰

不僅勝任語音導覽，被公認為天生「聲優」的林志玲，對各類聲音表演工作都抱持高度熱忱，更期許自己能朝全方位跨界聲音工作者邁進。她大方表示：「未來如果有適合的作品，不管是電影、動畫或教育內容，我都很願意嘗試！」

當被問及「演戲跟配音哪個比較難」時，林志玲精闢分析，兩者雖然都在「真誠傳遞情感」，但演戲能靠眼神與肢體輔助，配音卻只能完全仰賴聲音。「每一句話的節奏、停頓、甚至是微小的呼吸聲都至關重要，反而需要更強大的想像力。」

▲林志玲對各類聲音表演工作都抱持高度熱忱。（圖／記者李毓康攝）



百變嗓音哄睡超管用！獨家「育兒心法」大公開

在工作上用聲音陪伴觀眾，回到家裡，林志玲則用甜美嗓音陪伴寶貝兒子入眠。她自曝是小孩專屬的「故事說書員」，不僅會說睡前故事，還會大玩角色扮演、「變聲」演出。超生動的說書功力連兒子也招架不住，每次聽完都會興奮地拉著她狂喊：「再講一次！」

▲林志玲工作上用聲音陪伴觀眾，回到家裡，林志玲則用甜美嗓音陪伴寶貝兒子入眠。（圖／記者李毓康攝）

除了自己當說書員，林志玲也分享了別具智慧的「雙向互動」育兒心法。她透露，有時候自己會退居配角，引導孩子「看圖說故事」，讓小朋友試著用自己的方式表達，而她則扮演專注的傾聽者。林志玲感性地說：「我覺得閱讀故事，是很珍貴的陪伴時間，也是一種親子間的交流。」她期盼透過這樣一聽一說的互動，能在無形中培養孩子的想像力、同理心與表達能力。