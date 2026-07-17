ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

施南生病逝內幕…向太為好友澄清
Netflix上半年「華語劇排行」曝光
只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許維恩 王家梁 Yuno 小甜甜 林下清志 薔薔 康茵茵 蔡阿嘎

林志玲第一份工作是上班族！獻聲老東家　曝「育兒心法」甜美嗓音哄入睡

記者蕭采薇／台北報導

擁有甜美嗓音的「台灣第一名模」林志玲，近日第三度受邀擔任富邦美術館的御用語音導覽員。被外界視為配音界PRO級的她，坦言每一次「上工」都像重新上了一堂藝術課。除了分享工作上的挑戰與期許，志玲姐姐更罕見公開私底下的「育兒心法」，透露自己在家可是兒子專屬的「床邊故事說書員」，超生動的變聲演出讓寶貝兒子愛不釋手。

▲▼林志玲出席《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ》開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲擔任《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展》展覽代言人。（圖／記者李毓康攝）

三度獻聲美術館！林志玲自備「超強畫面感」做功課

[廣告]請繼續往下閱讀...

林志玲其實從海外學成歸國後，出道前的第一份工作，就是在富邦擔任藝術行政，是個普通上班族。如今這已經是她第三度為富邦美術館展覽錄製語音導覽，對於這份工作依然充滿敬畏與熱情。她表示，每次配音前都會先深入理解藝術家的創作背景與作品內涵，再將這些艱深的資訊內化。

「大家可能以為只是把稿子念完，但其實我會去想像，如果我是第一次走進展場的觀眾，希望用什麼樣的語氣陪伴他們。」林志玲強调用最自然、易懂的方式分享藝術，同時保留作品的深度。她也期盼透過自己的聲音引導，讓觀眾能多留點時間給自己，「慢慢感受這些藝術品帶給自己的感動，我相信，每個人都能找到一件屬於自己的作品。」

▲▼林志玲出席《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ》開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲三度獻聲美術館，為展覽錄製語音導覽。（圖／記者李毓康攝）

轉型全方位「聲優」！親吐配音比演戲更具挑戰

不僅勝任語音導覽，被公認為天生「聲優」的林志玲，對各類聲音表演工作都抱持高度熱忱，更期許自己能朝全方位跨界聲音工作者邁進。她大方表示：「未來如果有適合的作品，不管是電影、動畫或教育內容，我都很願意嘗試！」

當被問及「演戲跟配音哪個比較難」時，林志玲精闢分析，兩者雖然都在「真誠傳遞情感」，但演戲能靠眼神與肢體輔助，配音卻只能完全仰賴聲音。「每一句話的節奏、停頓、甚至是微小的呼吸聲都至關重要，反而需要更強大的想像力。」

▲▼林志玲(中)出席《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ》開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲對各類聲音表演工作都抱持高度熱忱。（圖／記者李毓康攝）

百變嗓音哄睡超管用！獨家「育兒心法」大公開

在工作上用聲音陪伴觀眾，回到家裡，林志玲則用甜美嗓音陪伴寶貝兒子入眠。她自曝是小孩專屬的「故事說書員」，不僅會說睡前故事，還會大玩角色扮演、「變聲」演出。超生動的說書功力連兒子也招架不住，每次聽完都會興奮地拉著她狂喊：「再講一次！」

▲▼林志玲出席《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ》開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲工作上用聲音陪伴觀眾，回到家裡，林志玲則用甜美嗓音陪伴寶貝兒子入眠。（圖／記者李毓康攝）

除了自己當說書員，林志玲也分享了別具智慧的「雙向互動」育兒心法。她透露，有時候自己會退居配角，引導孩子「看圖說故事」，讓小朋友試著用自己的方式表達，而她則扮演專注的傾聽者。林志玲感性地說：「我覺得閱讀故事，是很珍貴的陪伴時間，也是一種親子間的交流。」她期盼透過這樣一聽一說的互動，能在無形中培養孩子的想像力、同理心與表達能力。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林志玲

推薦閱讀

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」！　她4小時後才發現：我要瘋了

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」！　她4小時後才發現：我要瘋了

21小時前

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規：駕照剪掉好不好

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規：駕照剪掉好不好

14小時前

只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！尪怒踢碎：我做那麼多事 她嚇哭

只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！尪怒踢碎：我做那麼多事 她嚇哭

9小時前

丹妮婊姐逛成人展！身材太辣被誤認AV女優　遭狂問：妳攤位在哪

丹妮婊姐逛成人展！身材太辣被誤認AV女優　遭狂問：妳攤位在哪

11小時前

短短一週就想陳維齡！ 宋逸民變孤單老人 全家迎接兒子畢業

短短一週就想陳維齡！ 宋逸民變孤單老人 全家迎接兒子畢業

10小時前

子瑜主持首秀喊卡！《熱血籃球隊》小巨蛋沒了　主辦認「準備訴訟中」

子瑜主持首秀喊卡！《熱血籃球隊》小巨蛋沒了　主辦認「準備訴訟中」

6小時前

一首歌就爆紅！女星罹乳癌「切除左乳」崩潰：為何是我　母涉貪判無期

一首歌就爆紅！女星罹乳癌「切除左乳」崩潰：為何是我　母涉貪判無期

8小時前

狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

7/16 13:42

沈玉琳被爆病後月收五百萬　住院期間老婆偷賣車　打悲情牌「不知老公活多久」

沈玉琳被爆病後月收五百萬　住院期間老婆偷賣車　打悲情牌「不知老公活多久」

6小時前

二伯洩同事個資又炎上！簡少年神預言「7月爆危機」網驚：中了

二伯洩同事個資又炎上！簡少年神預言「7月爆危機」網驚：中了

10小時前

八度結婚不到1個月！　「超級奶爸」收新妻寄離婚協議書

八度結婚不到1個月！　「超級奶爸」收新妻寄離婚協議書

23小時前

前戲完「已經蓄勢待發了」！薔薔私密處飄出神秘一條 男友秒冷卻

前戲完「已經蓄勢待發了」！薔薔私密處飄出神秘一條 男友秒冷卻

7/16 10:41

熱門影音

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD
周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
周興哲自曝要重返《歌手》　唱跳慘被淘汰「當下一片空白」

周興哲自曝要重返《歌手》　唱跳慘被淘汰「當下一片空白」
周興哲《歌手》挑戰唱跳 慘遭淘汰..那英哭了：怎麼搞的

周興哲《歌手》挑戰唱跳 慘遭淘汰..那英哭了：怎麼搞的
陳意涵北影頒獎忘詞挨轟 　鍾欣凌：她本來就是ㄎㄧㄤ妹

陳意涵北影頒獎忘詞挨轟 　鍾欣凌：她本來就是ㄎㄧㄤ妹
唐從聖因颱風假失言 　鍾欣凌緩頰：Let it go～　

唐從聖因颱風假失言 　鍾欣凌緩頰：Let it go～　
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
迪麗熱巴為周星馳電影曬黑 　高EQ回應：大美女曬黑也好看

迪麗熱巴為周星馳電影曬黑 　高EQ回應：大美女曬黑也好看
馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片

馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片
林柏宏.阮經天大聊屁股　許光漢放棄掙扎XD

林柏宏.阮經天大聊屁股　許光漢放棄掙扎XD
網友懷疑千千被欺負　好友視網膜：她不可能

網友懷疑千千被欺負　好友視網膜：她不可能
姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD
癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

看更多

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

台股跌破紀錄！　劉涵竹「股齡20年活久見」閉眼入台積電

7分鐘前0

台灣首檔彩妝競技實境節目　千人參賽Vincent哽咽

15分鐘前20

子瑜爆離開JYP首發聲！深夜認了「百感交集」告白粉絲：一起長長久久

25分鐘前0

拿她打工錢帶小三出國！　韓女星「鏡片反光抓劈腿」2年後竟復合

52分鐘前0

Energy阿弟費洛蒙爆棚性感畫面曝光　卻慘喊：快窒息！

1小時前0

麥特戴蒙「連劇本都沒看」秒接諾蘭新片！　 親吐拍《奧德賽》每天都超煎熬

1小時前10

蔡健雅宣布高雄開唱「都是B面歌曲」　這首歌一唱當場哽咽

1小時前20

歷史補課潮！《終戰那一天》林昶佐幫還原　彭明敏親述「捧斷臂找醫生」

1小時前2

被傳拒當大S子女監護人？　小S怒斥「黑白顛倒真的很累」

2小時前0

昕璟娛樂北影奪4獎大豐收！　3年砸破億投資「李多慧首拍國片」成亮點

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」
    21小時前229
  2. 小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規
    14小時前3222
  3. 只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！
    9小時前2011
  4. 丹妮婊姐逛成人展！身材太辣被狂問：妳攤位在哪
    11小時前2219
  5. 短短一週就想陳維齡！ 宋逸民變孤單老人 全家迎接兒子畢業
    10小時前
  6. 子瑜主持首秀喊卡！主辦認「準備訴訟中」
    6小時前22
  7. 一首歌就爆紅！女星罹乳癌「切除左乳」
    8小時前166
  8. 狂點20次飛機餐！78萬YTR遭炎上　刪片2度道歉
    7/16 13:42124
  9. 沈玉琳住院期間老婆偷賣車　打悲情牌「不知老公活多久」
    6小時前107
  10. 二伯洩同事個資又炎上！簡少年神預言「7月爆危機」
    10小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合