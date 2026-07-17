春風怨「早餐店阿姨變了」引爆品牌大戰搶客　網笑：你錯在先

記者蔡宜芳／綜合報導

玖壹壹成員春風16日在社群幽默發文，抱怨早餐店阿姨當天居然沒有叫他「帥哥」，讓他打算跳槽去吃別家早餐店。貼文曝光後，不僅釣出多家品牌爭相獻殷勤大喊「帥哥」搶客，也引網友調侃「你有錯在先」。

▲春風佯裝抱怨早餐店沒喊自己「帥哥」，引來各品牌關注。（圖／翻攝自Threads／911_eo）

春風16日在社群發文說：「呷尚寶的阿姨今天居然沒叫我帥哥… 抱歉了 明天我會去麥味登…」搞笑抱怨自己是常客，店員明明以前都會叫他「吳彥祖」，當天卻一反常態，「你們以為我要的是早餐，我要的只是情緒價值。」

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▲春風發文。（圖／翻攝自Threads／911_eo）

沒想到，春風的發文意外引發品牌大戰，留言區直接釣出一排飲食品牌搶客，狂喊「早安，帥哥」，而事主呷尚寶的官方帳號也留言表示：「緊急公告，全台呷尚寶阿姨請注意！明天遇到男性顧客，請先啟動『帥哥模式』。」引網友爆笑。此外，也有不少網友調侃春風說「是姐姐不是阿姨，你有錯在先」、「明明是你先叫她阿姨，她才決定今天不叫你帥哥」。

▲各品牌留言搶客。（圖／翻攝自Threads／911_eo）