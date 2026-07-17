蔡健雅宣布高雄開唱「都是B面歌曲」　這首歌一唱當場哽咽

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅今年4月推出以非主打歌為主題的「除此之外 Into The B-Sides」演唱會，首場開賣即秒殺，歷經上海、廣州、成都巡演後，如今驚喜宣布將於10月17日唱進高雄流行音樂中心，她笑說，不知道這樣以B面歌曲為主題的演出何時才會再有，「希望大家不要錯過。」

▲蔡健雅宣布高流開唱。（圖／躍耳娛樂提供）

這套演出精選歷年專輯中鮮少在舞台上演唱的作品，希望讓歌迷重新認識自己的不同面向。蔡健雅坦言，當初是抱著「人生好像猶豫、錯過，就錯過了」的心情，決定把這些曾被忽略的「小孤兒」重新唱給大家聽，也希望所有人都能帶著「來都來了，好好享受此刻」的心情，一起為B面歌曲喝采。

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巡演過程中也帶給蔡健雅許多難忘回憶，其中成都場演唱〈墜落〉時，她一度哽咽到無法繼續，直到抬頭看見全場亮起燈海，並陪著她完成整首歌，讓她感動不已，「〈墜落〉是在我最孤獨絕望時寫下的歌，曾以為只有我懂，沒想到這兩年好像真的被大家聽懂了。」

▲蔡健雅近期將生活重心轉移到自己身上。（圖／躍耳娛樂提供）

忙完巡演後，蔡健雅刻意放慢生活步調，把時間留給自己，培養打網球、做體操、製作克菲爾奶等興趣，讓身心更加富足。睽違兩年再回高雄，她笑說：「我好像很愛最後繞回高雄，應該跟高雄有神秘的誘惑和關係。」她也預告高流場將準備一、兩個驚喜，更貼心把首場歌迷反映「站著聽太累」的意見聽進去，這次改為座位席，希望大家能舒服享受演出。