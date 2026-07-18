「食尚帥主廚」速水茂虎道圓夢開餐廳　親自下廚把20年料理熱情端上桌

▲速水茂虎道離開演藝圈老東家後迎來新挑戰，開設京都餐廳「noden.」，親自以主廚身分參與料理。（翻攝自速水茂虎道IG）



圖文／鏡週刊

日本演員速水茂虎道離開合作超過20年的經紀公司研音後，迎來人生新篇章；除了持續挑戰演藝工作，他也正式踏入餐飲領域，日前透過社群宣布開設個人餐廳「noden.」，把長年累積的料理熱情化為全新事業，未來更將以料理人的身分站上第一線。曾經擔任台灣美食展宣傳大使的他喊話：「台灣的朋友們，來京都玩的時候請一定要來 noden. 喔！ 等你們來！」

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▲餐聽名稱「node」象徵「結點、交會」，「en」代表日文中的「緣分」，而「no」則取自「農家之農」。（翻攝速水茂虎道IG）

速水茂虎道在IG發文，以「速水茂虎道✖️京都」為題介紹新企劃，宣布餐廳「noden.」將在京都二條地區開幕。餐廳選址於距離世界文化遺產元離宮二條城不遠、擁有超過百年歷史的京町家，主打讓客人透過五感感受「京都現在的飲食文化」。他強調，自己將擔任「Chef Operator（主廚／料理營運者）」，不定期親自料理，並非單純以藝人身分掛名。

對於店名「noden.」的由來，速水茂虎道也親自解釋理念。其中「node」象徵「結點、交會」，「en」代表日文中的「緣分」，而「no」則取自「農家之農」。他希望以京都食材為核心，結合日本各地優質食材，連結生產者與料理者、食客之間的緣分，端出不受框架限制的創意料理。

▲速水茂虎道熱愛料理，上山下海都可以煮出美味料理。（翻攝速水茂虎道IG）

速水茂虎道對料理的熱愛追溯到童年，自幼便開始接觸料理，出道後因主持日本電視台晨間節目《ZIP!》料理單元「MOCO’S Kitchen》累積「料理型男」形象，以俐落刀工與創意食譜受到喜愛，也出版多本料理書，曾獲法國「世界美食書大獎」日本料理部門肯定。如今從螢幕前走向廚房，他也將多年興趣正式轉化為人生另一個舞台。

他與台灣曾因美食結下深厚緣份，曾多次受邀擔任台灣美食展及台灣豬肉宣傳大使，不僅親自走訪大稻埕、濱江果菜市場挑選在地食材，更將招牌節目《速水茂虎道的移動廚房》移師宜蘭，深入蔥田親手採摘體驗。最近忙於新餐廳開幕的速水茂虎道，不忘表達想念台灣美食的心情，喊話希望有機會可以再訪台灣，跟大家近距離見面。

▲速水茂虎道曾多次訪台，超愛台灣美食。（翻攝速水茂虎道IG）

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