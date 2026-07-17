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《戀愛修課》來到最終章　電影版正式上線記載初戀

基特康納（右）與喬洛克（左）在Netlfix影集《戀愛修課》分別飾演尼克與查理，如今隨著戲裡戲外都迎來成長的新篇章，Netflix電影《戀愛修課：直到永遠》也讓這段戀情轉變為成長的印記。（Netflix提供）

▲基特康納（右）與喬洛克（左）在Netlfix影集《戀愛修課》分別飾演尼克與查理，如今隨著戲裡戲外都迎來成長的新篇章，Netflix電影《戀愛修課：直到永遠》也讓這段戀情轉變為成長的印記。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

最初《戀愛修課》（Heartstopper）是愛麗絲奧斯曼（Alice Oseman）創作的圖像小說，大受歡迎，在2022年被翻拍為影集《戀愛修課》，可以說是Netflix第一齣自製的BL影集，描述英國高中校園當中尼克與查理的戀情，以及他們身邊LGBTQ+的同儕，如何面對社會上的目光，以及如何找到自己，更重要的是，維持對愛的初心。推出之後大受歡迎，拍攝3季後，以電影《戀愛修課：直到永遠》（Heartstopper: Forever），交代尼克與查理等角色的成長，替全劇劃上句點。

對於扮演尼克與查理的兩位演員，基特康納（Kit Connor）跟喬洛克（Joe Locke）來說，他們可以說是戲裡戲外都同步跟劇中人成長。基特康納從童星時期就出道，但直到《戀愛修課》終於演到了主角的戲份，以讓他一下子成為青春偶像。對於要跟尼克這角色告別，他說，「真的是喜樂參半，但也是很美妙，因為我們可以一起慶祝，說再見總是悲傷，但結局也非常棒。很難得能參與一齣得到觀眾非常強烈反應，對於戲劇裡的主題也能呼應的作品，我可以說很幸運。對於結局，我很滿意，某個程度也是開放式結局，觀眾可以自己詮釋，這樣做很美妙。」

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飾演查理的喬洛克，是透過公開徵選試鏡，終於得到這個演出機會，也開啟他演藝圈大門。除了《戀愛修課》，他還演出Disney+的漫威影集《阿嘉沙：無所不在》。這對他來說是相當特別的，因為喬洛克是公開同志性向的演員，也從來不避諱談論相關的話題，「我希望日後還有更多的機會，可以讓更多人可以進入演藝圈；如果這行業沒有辦法維持開放的機會，最終也無法拍攝出能反應現實世界的劇情。」

儘管很多死忠粉絲，希望可以繼續拍下去，或至少拍攝第4季，而非以電影《戀愛修課：直到永遠》取代，不過喬洛克覺得該落幕時，就該落幕，「我想結尾是很棒的，因為總不能到了35歲，還繼續扮演17歲，這樣會是有點奇怪，所以能以一部電影跟這個角色說再見也很棒。」當然他也曉得，很多粉絲都不希望落幕，有很多惆悵的情緒，喬洛克也能理解，「此刻的我還沒體會到這些情緒，也許我會等到9月某天才突然意識到，『這真的結束了。』然後我會在家裡大喊，『天啊，結束了。』」

青春人氣BL劇來到最終章　《戀愛修課：直到永遠》記載初戀

▲《戀愛修課：直到永遠》殺青，主要演員都留下了畢業照。（Netflix提供）

回顧從2022年一炮而紅，讓兩位主角也成為小螢幕上的酷兒代表人物，喬洛克說，「很難用言語形容，我一方面覺得很榮幸，但一方面又很難具體形容，因為這已經變成我們生活中常態，偶爾回頭想想，『哇，可以參與其中！』這真的太酷了。」基特康納則說，「這種機會很難得的，很少演員可以參與這樣的作品，不光只有娛樂效果，更有社會影響力。」

演了4年的螢幕情侶，基特康納認為戲外的兩人，也都見證彼此的成長，「我們都會犯錯、也見證彼此犯過的錯。當初我是17歲的小演員，然後長大了一點。」喬洛克也說，「很多事情4、5年前做過的、我們不會再做了；反而因為長大後，很希望根本沒發生過。」

回過頭去看《戀愛修課》第一季的模樣，基特說，「我想當時的我們一定都沒搞清楚什麼狀況，感覺好像上輩子的事，又感覺有點熟悉！」喬洛克則是覺得，當時沒人預料到會在全球引發這樣大的熱潮，「即使現在，也會感嘆這齣戲改變了我們的人生，因為當初無法預料到底會有多少人會收看，也沒料到會有這樣的迴響。」

青春人氣BL劇來到最終章　《戀愛修課：直到永遠》記載初戀

▲回顧一下，《戀愛修課》第一季當時主要演員的合照。是不是，大家都長大了！（Netflix提供）

即使《戀愛修課：直到永遠》替這個故事劃下句點，他們也認為，往後的人生，多多少少都從尼克與查理身上，學到了些什麼，基特康納說，「尼克的同理心在全劇過程中慢慢建立起來，會讓人想要一直在他身邊，我希望可以擁有更多這樣的特質。」喬洛克說，「查理在故事結尾展現非常強大的自信，這很棒，我希望自己也能擁有這樣的特質。」《戀愛修課：直到永遠》已經於Netflix上架。

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鏡週刊戀愛修課美劇BL

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