《全明星》女星變身冷酷女警！　苦練台語吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

華視、公視年度律政大戲《無罪推定2》今（17）日舉行開鏡儀式。過去許多觀眾透過《全明星運動會》認識的田依甯，熟悉的是她陽光、開朗、總是帶著笑容的運動女孩形象；然而她在《無罪推定2》中飾演南城分局女警，必須收起觀眾熟悉的笑容。

▲田依甯在《無罪推定2》中收起陽光笑容。（圖／依索寓言家提供）

田依甯透露，這次觀眾恐怕很難再看到她熟悉的陽光笑容，「我一直覺得，演員不是把自己放進角色裡，而是努力走進別人的世界。每個角色都有不同的背景、價值觀與選擇，透過表演，我有機會接觸更多不同的人，也學著從不同角度理解別人。」她表示，很多事情其實沒有絕對的對與錯，願意多理解一點別人的處境，也許就能多一些包容與同理。

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▲田依甯在《無罪推定2》中收起陽光笑容。（圖／依索寓言家提供）

最讓田依甯感到壓力的，是劇中的台語演出。角色設定為土生土長的台南歸仁女孩，必須說出帶有台南在地語感的台語，對完全沒有台語基礎的她而言，無疑是項艱鉅挑戰。為了詮釋角色，她特別接受曾參與《聽海湧》等多部台語影視作品語言指導、在業界深受肯定的林良儒老師密集訓練。

▲無尊帶著自家「無飲」力挺田依甯。（圖／依索寓言家提供）

相較於經營社群平台或追逐流量，田依甯坦言：「我知道現在社群對演員很重要，但對我來說，真正能夠留下來的還是作品本身。」她表示，自己不是很會經營社群，也不擅製造話題，但若有一天觀眾提到田依甯，最先想到的是某個角色或某部作品，而不是一則貼文或一張照片，會讓她更有成就感。

《無罪推定2》以一樁塵封多年的命案為起點，透過檢察官、律師、警察、犯罪學者與獄政人員等多方聯手，逐步揭開隱藏多年的真相，探討制度、人性與正義之間的界線。集結禾浩辰、蔡黃汝、吳子霏、徐鈞浩、邱凱偉、于子育、吳東諺、田依甯、郭守寓等全新組合共同演出。