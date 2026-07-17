郭彥甫感冒「併發心內膜炎」險喪命！　親揭生死關頭：生命在倒數

記者蕭采薇／台北報導

出道多年始終維持良好狀態的男星郭彥甫與江宏恩，近日合體現身，力挺醫願診所院長葉曙慶的新書《醫願》簽書會。近年成功從藝人轉型為畫家的郭彥甫，在活動中首度驚爆一段生死關頭的過往，透露自己曾因忽視小感冒，導致流感併發心內膜炎，一度危及性命，恐怖經歷讓他至今想來仍心有餘悸。

▲郭彥甫曾因忽視小感冒，導致流感併發心內膜炎。（圖／資料照／記者李毓康攝）

忽視小感冒險丟命！郭彥甫驚曝「生命在倒數」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭彥甫回憶，當年出國工作時，原本以為身體的不適只是一般的感冒，沒想到病情急速惡化，流感竟然併發了致命的「心內膜炎」，讓他一度徘徊在生死邊緣。他神情嚴肅地表示：「雖然已經過了很多年，現在回想起來還是覺得很可怕，那是一種真實感覺『生命在倒數計時』的時刻，還好有葉曙慶醫師的救治。」

經歷過那次驚心動魄的生死關頭，郭彥甫坦言，如今最想提醒過去自己的就是：「不要因為小小感冒症狀就懶得看醫生。」他笑說，如果現在再安排一次海外旅行，行李箱裡的必備清單絕對會放進感冒藥、外套以及一雙好走的鞋，徹底把健康放在第一順位。

▲郭彥甫現身力挺醫師葉曙慶。（圖／醫願診所提供）

近年來轉型為畫家，郭彥甫的生活步調與過去截然不同，坦言身心狀態「真的不一樣了」。當創作遇到瓶頸時，他的紓壓方式相當簡單，就是「開車」出去透透氣；至於平時如何維持凍齡的好狀態？他謙虛表示自己沒有特別的保養秘訣，主要就是「維持對事物的好奇心，我覺得很有幫助。」

江宏恩為戲激瘦！全家健康交託名醫 預告回歸八點檔

另一位現身站台的本土劇男神江宏恩則透露，會與葉曙慶醫師結下深厚緣分，起因是父親罹患攝護腺癌。當時透過葉醫師的協助，父親不僅手術順利完成，術後也恢復得相當良好；加上弟弟名廚江振誠與葉醫師本來就是好友，如今全家人的健康管理都安心交由葉醫師團隊照顧。

江宏恩更分享，過去曾因拍攝電影需要在短時間內大幅減重，葉醫師特別為他量身規劃飲食菜單，讓他順利達標，他笑說：「真正達標那一刻，我發現葉曙慶比我還開心！」

▲江宏恩一家健康都交給葉曙慶。（圖／醫願診所提供）

隨著人生歷練增加，江宏恩對健康也有了全新體悟：「工作很重要，享受工作也是一件快樂的事，但工作的另一個意義，就是照顧家人、善待自己、犒賞自己。所以一直保持健康，才能一直享受工作。」

為了維持最佳狀態，江宏恩透露每天起床的第一件事就是「先喝一大杯溫開水」，並維持固定運動的習慣，平時熱愛騎車、爬山與游泳，也盡量早睡、不吃宵夜。在規律生活的加持下，他開心預告，年底除了有一部電影即將上映外，也準備投入全新的八點檔拍攝，承諾會持續以最好的狀態與觀眾見面。