網紅葛昀萱生了！　「劉基鴻甜蜜陪產」一家三口合照曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅葛昀萱年初證實和味全龍內野手劉基鴻結婚，日前更驚喜公開懷了女寶寶的喜訊，平時會透過社群記錄生活的他，今（17）日發文曬出一張在產房的近照，正式宣布迎來寶貝女兒「小流星」的出生。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲葛昀萱生了。（圖／翻攝自Instagram／yingxuange）



透過葛昀萱分享的照片可見到，她頭戴著醫用防塵帽，身穿手術衣，躺在粉紅色的枕頭上，將寶貝女兒抱在懷中。雖然才剛生完，但她氣色紅潤、雙頰更帶著自然的紅暈，當下正微微歪著頭、對著鏡頭露出溫柔甜笑。一旁的劉基鴻穿著粉色的隔離衣，側身靠近老婆與寶寶，並微笑看向鏡頭，模樣相當幸福。

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此前，葛昀萱與劉基鴻小倆口今年3月底才低調舉辦性別派對，驚喜公開即將升格成為新手爸媽的喜訊，夫妻倆戳破氣球的真實反應，全被參與派對的好友們給拍了下來。透過當時的影片可見到，劉基鴻在眾親友的倒數之下，用針戳破氣球，接著噴出一顆顆粉紅色的小氣球，正式揭曉兩人將迎來女寶寶的誕生。一旁的葛昀萱先是用雙手緊緊摀住耳朵，當看到老公戳破氣球時，她的臉上馬上露出充滿驚喜、害羞又激動的表情，完全沉浸在即將當媽的幸福氛圍中。