日前AV女神嫌「台薪資亞洲最低」引戰　再發文滅火：吃錯誠實豆沙包

記者蔡宜芳／綜合報導

日本前AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒，日前因在社群發文坦言「台灣工資是她遇過全亞洲最低」，直言台灣不是長期工作首選，因而引發台港網友激烈論戰。對此，她於16日發文滅火，表示「吃錯誠實豆沙包」，直呼自己還是很喜歡逛夜市。

▲濱崎真緒從AV界引退後，轉行當DJ。（圖／翻攝自Facebook／浜崎真緒）

濱崎真緒16日在社群回應風波，寫道：「昨晚吃錯誠實豆沙包。大家不用認真。」她表示，自己很喜歡去夜市，「臭豆腐很好吃，愛你。」以此展現對台灣在地文化的喜愛。對於部分情緒激動的網友，她也於17日嗆辣回說：「讓人高潮原本就是我的工作，現在已進化用文字都能令人高潮。」

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▲濱崎真緒發文。（圖／翻攝自Facebook／浜崎真緒）

此前，濱崎真緒被問到「為何不來台發展」，她坦言十分掙扎，「只能說如果一個日本女優長住在台灣。價值會變低。這麼多女優過來，競爭力也很大。」她也提到，台灣店家給的薪水，是自己目前在全亞洲遇過最低的，若從長期工作層面考量，台灣實在並非首選。

▲濱崎真緒目前定居在香港。（圖／翻攝自Facebook／浜崎真緒）

這番真心話曝光後，隨即引發台港網友的口水戰。部分台灣與香港網友大讚她是「最真誠分析台灣和香港分別的藝人」，理解台灣長期低薪的現狀；但也有酸民質疑她「想打入大陸市場」、借此貶低台灣經濟，意外掀起罵戰。