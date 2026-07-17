韓美女YTR來台9年終於要辦見面會：屁股會香香的出席

記者蔡琛儀／台北報導

來自南韓的YouTuber李瑩珠定居台灣9年多，跨足華語歌壇推出首張迷你專輯《POV》，專輯預購首批火速售罄，展現超高人氣，為回饋粉絲支持，李瑩珠宣布將於8月29日舉辦個人首場粉絲見面會「李瑩珠EVE『POV』粉絲見面會：我們的第一個POV」，這不僅是她的重要里程碑，更是她與粉絲距離最近的一次。

▲李瑩珠將舉辦首場粉絲見面會。（圖／LEXX 原質娛樂提供）

對於能擁有這場專屬活動，李瑩珠表示既緊張又期待，「過去大多透過拍YouTube影片與大家互動，雖然偶爾在路上被粉絲認出會感到驚喜，但一直很想有機會親自聽聽大家想對我說的話。這一次，除了我本人，我也特別邀請了我的狗狗『屁股』一起登場！很多粉絲都在敲碗想見牠本狗，這次終於能讓牠跟大家正式打招呼了。」笑說當天會讓「屁股」香香的出席。

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談及過往與粉絲互動的深刻回憶，李瑩珠透露，過去曾與粉絲相約至流浪狗之家擔任義工，那一趟行程讓她印象極為深刻。她感性說：「那次的經歷非常有意義，我也意外發現支持我的粉絲中，大部分都是非常有愛心的動物愛好者。我甚至曾經認真考慮過未來見面會也許可以辦在浪浪之家，讓大家有機會體驗、一起做有意義的事，傳遞更多溫暖；但因為各種層面的考量，這個計畫會再想得更周全之後再實現。」

▲李瑩珠愛犬「屁股」屆時也將出席。（圖／LEXX 原質娛樂提供）

為了感謝歌迷支持，李瑩珠在本次見面會中準備了「獨家驚喜」。她大方預告，現場將抽出幸運粉絲組成「瑩珠旅遊團」，邀請粉絲親自參與她個人的YouTube企劃拍攝。購票洽KKTIX。