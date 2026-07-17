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外界擔心沈玉琳血友病復發 今宣布「還有秘密武器」 月花18萬買藥續命

記者葉文正／台北報導

八大電視《百分百娛樂》今（17日）舉行記者會，主持人沈玉琳現身分享近一年來與病魔對抗的心路歷程。去年七月底因血液疾病發病住院的他，坦言人生一度像被按下暫停鍵，但如今病況逐漸穩定，也首度透露自己已成功配對到骨髓捐贈者，甚至幸運配對到六位合適人選，讓他直呼：「我還有終極武器。」

▲沈玉琳入主八大。（圖／八大提供）

▲沈玉琳入主八大。（圖／八大提供）

沈玉琳表示，許多人擔心他的病情是否復發，但目前仍積極接受治療，也保有信心。他透露，自己已接受化療，現階段主要服用標靶藥物控制病況，其中部分藥物價格高昂，「有一顆藥一萬三千元，也有更貴的一顆二十萬元的。」目前已持續服藥三個月，若不進行骨髓移植，至少還須半年自費治療，採「吃14天、停14天」方式進行，一個月藥費高達28萬元。

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▲沈玉琳八大新開帶狀節目。（圖／記者葉文正攝）

▲沈玉琳自爆還有秘密武器。（圖／記者葉文正攝）

談到骨髓配對過程，他表示，目前已完成與慈濟骨髓庫的比對，幸運的是共有六位配對成功，醫療團隊也從中挑選條件較佳者，骨髓目前已保存在血庫中，成為他面對未來的重要後盾。他感性引用日本作家村上春樹的話形容這段歷程：「當你穿過暴風雨後，你不確定自己是否已經離開暴風雨了。」

住院期間，沈玉琳對台灣血庫現況也有深刻感觸。他指出，治療期間若血紅素下降或血小板不足，便需要緊急輸血，尤其血小板不足時甚至可能出現止血困難問題。他直言：「台灣真的很缺血，完全沒有特權，沒血就是沒血。」因此也藉此機會呼籲民眾踴躍捐血，希望能幫助更多病患度過難關。

提到曾收到捐血者的紙條，沈玉琳一度動容。他透露，輸血袋上曾附有一句鼓勵的話：「好小子，收我的禮物，好好活下去。」讓他至今難忘。院方也告知，未來有機會安排與捐贈者相見歡，讓他更加珍惜這份來自陌生人的善意。
經歷一場大病後，沈玉琳生活作息也出現極大改變。他坦言，以前經常凌晨兩、三點才睡，現在則跟女兒一樣晚上11點前就寢，早上7點多起床，生活規律許多，「現在睡眠品質很好，出門前還能陪女兒搭校車，或者看腳本。」

至於日前被拍到抽菸畫面，引發外界討論，沈玉琳也正面回應。他表示，自己已多年未抽傳統紙菸，目前偶爾使用加熱菸，認為與含焦油的紙菸相比危害較低，但也坦言不希望被菸癮控制，「現在量非常少，一天大概三根，甚至幾乎不抽了，偶爾賞花時才會抽一根。」

看到小甜甜的事故，如果我是他，我會選擇不要PO，但你是公眾人物，風向上對藝人不利，司法單位也有調查，我住院她有傳訊息，但是碰面就沒有，我也是持開放態度，我另外的節目，陳大天也來了，真正的關心就是自然而然，陳大天也蠻會自嘲，你不碰冰塊，又想要逃兵。知錯能改，社會共識知道不對，他也接受司法調查，也會受罰，演藝圈是展現口才跟才藝的地方，哪個偉人沒有過去，哪個罪人沒有未來。

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