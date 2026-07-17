洪佩瑜北影演出獲好評　竟是抱病上場...背後真相曝光！　

記者蔡琛儀／台北報導

歌手洪佩瑜日前登上台北電影節頒獎典禮演出，卻在表演前夕突發重感冒，甚至引發鼻竇炎，讓她一度緊張不已。所幸因颱風假導致典禮延期一天舉行，多出休養時間的她順利調整狀態。洪佩瑜坦言：「當下真的滿緊張的，因為那段時間還有其他工作要完成。」也感謝這場意外安排，讓聲音狀態恢復不少。

▲洪佩瑜首登台北電影節頒獎典禮演出獲好評。（圖／何樂音樂提供）

此次她受邀演唱三部合計票房13億元的電影歌曲組曲，演出獲得好評。談到是否背負壓力，她笑說真正緊張的是要在電影演員面前演唱作品，「肩膀會不會覺得很重倒是不會，可能因為平常有運動，所以13億還扛得住。」她也分享，歌單以不同階段的電影作品串聯，最後用〈再見的時候〉收尾，希望帶領觀眾回望關於愛與關係的青澀。

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演出當晚，洪佩瑜也驚喜遇見前輩翁倩玉，讓她宛如小粉絲般興奮。她透露，過去錄製〈再見的時候〉前，曾看著翁倩玉在電影中的表演片段練習，「光是看她的表演，我就先大哭了一場。」首次見到本人時更覺得不真實，直呼老師狀態極佳，身上散發的明亮氣息感染身邊每個人，也期待未來有機會合作。

▲洪佩瑜接下來將展開巡演。（圖／何樂音樂提供）



接下來洪佩瑜將展開「開了又開」巡迴演唱會，9月5日從台中Legacy Taichung起跑，陸續前往高雄、台北演出。對於粉絲擔心站票形式太累，她暖心喊話會「陪站到底」，希望大家能投入音樂忘記疲憊，「我也會陪著大家一起站一整個晚上，不要擔心。」購票洽KKTIX、全家便利商店。