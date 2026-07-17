社群消失1週認了「心跳異常還手麻」！魏如昀無助就醫：整個人像在水裡

記者潘慧中／綜合報導

魏如昀平常不時會透過社群平台與粉絲互動，近日卻神隱了一週，直到16日才在Instagram限時動態報平安，「I'm back.」她解釋因為身體非常不舒服，所以無力更新動態，「這週的我每天面對的，就是整個人像被粗暴的挖空了，一點體力都不剩。」

▲魏如昀分享近況。（圖／翻攝自Instagram／qqqqqueen）



談及詳細病況，魏如昀回憶一開始是先頭痛了幾天，每天都在吃止痛藥，接著就開始出現天旋地轉的頭暈，前幾天甚至還會想吐。更嚴重的是，她眼皮跳個不停之外，連右手小指跟無名指也開始麻。各種不適讓她無法專注做任何事，「看手機也會讓我更暈」，每天起床都要面對自己的頭暈與焦慮。

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▲魏如昀最近身體突然非常不舒服。（圖／翻攝自Instagram／qqqqqueen）



除了頭暈，魏如昀還出現心跳快慢不一導致呼吸不順暢，甚至伴隨咳嗽的症狀。她坦言，好好休息了好幾天卻不見恢復，這讓她感到更加慌亂。為了好轉，她曾試圖出門走走，「但整個人像在水裡」，不僅視線模糊，頭腦也相當混沌，「超無助…。」

▲魏如昀已經就醫接受檢查。（圖／翻攝自Instagram／qqqqqueen）



面對種種不適，魏如昀表示拖到16日終於直奔醫院進行了簡單的檢查。她透露下週還有其他的檢查項目，要等到下下週回診後，才能確定主要是什麼問題。經過這次大病，讓她深刻體悟到好好照顧自己不是嘴巴上說說，「沒有健康的身體，擁有再多真的是徒然。」