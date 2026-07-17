徐克沒孩子！施南生病逝內幕…向太為好友澄清：不要汙衊她摯愛

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深電影製作人、名導徐克前妻施南生於13日病逝，享壽75歲。她生前的摯愛徐克強忍悲痛在醫院門口回應媒體，同時網上瘋傳男方離婚後與新歡生子，對此好友向太特別為徐克澄清，表示兩人「一輩子丁克（頂客）、沒孩子」是當初夫妻倆人的承諾。

▲向太透過影片幫徐克澄清：「他沒有孩子。」（圖／翻攝自微博）

向太透露施南生是在7月6日就因昏迷被送進加護病房，並開始接受插管治療，圈內眾多好友前去探望，但是施南生已經昏迷狀態。這段期間，徐克只能待在加護病房門外焦急守候。由於加護病房嚴防細菌感染，依賴施南生至深的徐克很多時候「都只有在外面等著」，根本無法隨時入內，只能在門外守候，進去病房也無法探視太久。她痛心直言：「最難受的應該是徐克，依賴她這麼久」。

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面對網路上關於徐克與新歡生子的傳言，向太也主動替友人澄清，「大家不要被營銷號帶偏了。徐克到現在他還一直是丁克啊，他沒孩子」。她批評營銷號博眼球、無中生有，抹黑了男方。她透露徐克到現在仍遵守著兩人當初，一輩子確實沒有孩子，也強調施南生一輩子愛得體面，這也是兩人的約定，並說：「他們不喜歡解釋，那我覺得我有這個責任去幫南生講這句話。這是她的這生的摯愛，真的不要污衊他。」