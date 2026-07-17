沈玉琳被爆病後月收五百萬　住院期間老婆偷賣車　打悲情牌「不知老公活多久」

記者葉文正／台北報導

八大電視《百分百娛樂》今天舉行記者會，主持人沈玉琳今天精神很好，聲音宏亮地透露月收應該有五百萬元，不過之前被老婆（芽芽）偷賣新買800萬黃色敞篷車，竟然對車商打悲情牌，痛哭「我老公都快死了！」最後車商才勉強用450萬買下該車。

▲沈玉琳八大新開帶狀節目。（圖／記者葉文正攝）

沈玉琳目前月收五百萬，不擔心稅務，因為都有發票，一毛錢都節不了稅，身體來說都經過醫生同意，出院當天，醫生握住我手，不要把自己當病人，要把自己當正常人。

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▲沈玉琳透露被老婆偷賣車。（圖／記者葉文正攝）

沈玉琳說，網友要我安享晚年，剛出院就是兩周在家，自認再這樣下去會生病，這樣怎麼養生，很多人退休走得更快，還復發，也說現在醫療進步，回診不是三個月，是周周回診，周四早上先去抽血，只看抽血報告，深入分子層面，看你有沒有異狀，周五早上報告就出來，偵測不到，沒有異狀，五年就可視為治癒，這個病看兩年，沒有復發就穩了。

他說現在有五間房子，住院期間保守一點，但我老婆偷偷幹了一件事，本來四台車，剛買一台陽光黃敞篷車，開三個月就住院，我老婆視為不祥之車，沒有經過我同意，買那輛車八百萬，但是二手市場會對半砍，還敞篷車，我是黃色車，老婆覺得像垃圾車，我說是為了老婆買，他們想要低調，連夜市都不能去。

車子最後賣了四百五十萬，但因座椅是紅的，被車商罵番茄炒蛋，並說我老婆用哀兵戰術，「我老公都住院了，也不知道能活多久」，所以才凹到450萬，但基因報告檢測出來第七天，就知道生死，被列為低風險，看完我就比較安心了。