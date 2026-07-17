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泰國BL神劇《靈魂重生》CP來了！　Keng、Namping首度登台8月辦見面會

記者蕭采薇／台北報導

泰國娛樂圈人氣CP報到！去年憑藉奇幻BL夯劇《靈魂重生》人氣迅速攀升的Keng與Namping，在劇中展現的絕佳默契與戲外自然親密的互動，成功圈粉無數，累積了龐大的海內外粉絲群。

▲Keng（左）Namping（右）將攜手來台舉辦見面會。（圖／翻攝自IG／Domundi TV）

▲Keng（左）Namping（右）將攜手來台舉辦見面會。（圖／翻攝自IG／Domundi TV）

在戲劇播出即將滿一年前夕，兩人驚喜送上大禮，宣布將首度攜手訪台，於8月23日傍晚在Zepp New Taipei舉辦《KengNamping 1st Fan Meeting In Taipei》見面會，準備與台灣粉絲共度難忘的美好時光！

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實境節目「最佳搭檔」發跡！細膩情感狂掃大獎

回顧兩人的演藝起點，Keng與Namping三年前參加了公司自製的實境節目《DMD Friendship The Reality》，在節目中憑藉超強火花獲選為「最佳搭檔」，也因此贏得了共演BL劇的寶貴機會，正式以「KengNamping」之名展開雙人活動。

去年他們共同主演奇幻BL劇《靈魂重生》，以細膩的情感演繹與超強的化學反應深深擄獲觀眾的心，不僅收穫極高評價，更橫掃多項大獎肯定。今年初，兩人更在YUniverse BL Awards中風光拿下「最佳搭檔獎」，實力與人氣雙重發威。

泰國四府巡迴人氣爆棚！番外篇即將推出粉絲嗨翻

《靈魂重生》播畢後熱度依舊不減，Keng和Namping更打鐵趁熱，以作品為主題展開泰國四府巡迴見面會，走訪是拉差、合艾、清邁及孔敬等地，與各地粉絲近距離接觸，展現驚人的超高人氣與號召力。隨著劇集魅力持續發酵，官方也驚喜宣布即將推出《靈魂重生》番外篇，再度掀起廣大粉絲的熱烈期待。

▲《靈魂重生》Keng、Namping八月來台會粉絲。（圖／無限娛樂提供）

▲《靈魂重生》Keng、Namping八月來台會粉絲。（圖／無限娛樂提供）

8月23日降臨新莊！超狂VIP寵粉福利搶先看

挾帶超高人氣，台灣粉絲終於等到了！《KengNamping 1st Fan Meeting In Taipei》預計將於8月23日於新莊Zepp New Taipei盛大舉行。主辦單位這次也誠意滿滿，特別為購票粉絲準備了暖心歡送（HI-BYE）、紀念合照、紀念海報等多項超狂粉絲福利；其中，購買VIP票區的粉絲，更能享有「彩排搶先看」等專屬頂級福利。

本次見面會採全場對號入座，票價分為8800、7400、6000及4000共四種票價。門票將於7月27日下午2點5分，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台正式開賣！想要親眼見證Keng與Namping超甜互動的粉絲千萬別錯過，更多活動詳細資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂Facebook粉絲專頁。

 

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靈魂重生KengNampingKengNamping

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