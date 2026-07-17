曾智希「這什麼恐怖女藝人的世界」！剩45kg…近況照曝：有點太瘦了

記者潘慧中／綜合報導

曾智希外型甜美，平時常透過社群平台與粉絲分享生活日常。她16日便在Instagram限時動態曬出一張在梳化間的自拍照，吐露近期的身心狀況，並曝光了真實的體重數字。

▲曾智希瘦到剩45公斤。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



曾智希坦言最近因為工作壓力，體重一路往下掉，「瘦到45。」雖然肉眼看起來有點太瘦，但神奇的是拍起照來超好看。面對這種上鏡才好看的極端標準，讓她附上笑哭的表情符號感嘆：「這什麼恐怖女藝人的世界！」

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▲曾智希最近忙於拍攝工作。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



照片中，可以看到曾智希隨意紮起頭髮，身穿一件平口上衣，大方展露白皙纖細的肩頸線條，對著鏡頭露出甜美自信的微笑，「那天一直被讚嘆的直角肩。」

▲曾智希原本就已經很纖瘦。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



原本因為壓力暴瘦而感到無奈的曾智希，也因為這次的造型與大家的稱讚，意外獲得了自信。看著鏡中自己瘦下來後更為明顯的肩頸線條，她滿意地說，直角肩如今已經「榮登我最喜歡的部位」！