台版水彈女神！謝金燕宣布登WATERBOMB「濕身開炸」韓饒舌天王也來了

記者林汝珊／台北報導

「WATERBOMB KAOHSIUNG」第二波演出名單，正式宣布韓國嘻哈界代表人物 Simon Dominic（鄭基石）、人氣饒舌歌手 Coogie 將首度登上高雄 WATERBOMB 舞台；更令人驚喜的是，擁有「電音天后」封號的姐姐謝金燕也正式確認參戰，將於今年九月首度挑戰 WATERBOMB 音樂節，消息一出立刻引爆網友期待。

▲謝金燕宣布登WATERBOMB。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

對於即將參戰WATERBOMB，謝金燕興奮表示：「非常榮幸受邀參與首次在高雄舉辦的 WATERBOMB KAOHSIUNG 水炸彈音樂節，下週就是WATERBOMB 首爾站開跑，WATERBOMB 一直都是亞洲最具代表性的音樂盛事，這次我要親身感受世界級音樂節的魅力、精彩的舞台以及最熱血的氛圍，把WATERBOMB 最炸、最狂、最有感染力的舞台能量打包回來，讓九月高雄的演出炸裂沸騰！」

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▲Simon Dominic宣布登場。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

被譽為韓國 Hip-Hop 指標人物的 Simon Dominic，將帶著全新專輯《ONYX》強勢回歸；而兼具潮流魅力與音樂實力的新生代饒舌代表 Coogie，也將以獨特的 Hip-Hop 風格引爆全場。兩位重量級嘻哈藝人的加入，勢必讓 WATERBOMB KAOHSIUNG 的音樂陣容更加完整。

2026 WATERBOMB KAOHSIUNG 將於 9 月 12 日、13 日於高雄夢時代正對面廣場盛大登場。主辦單位透露，後續仍有第三波驚喜卡司即將公開，包含重量級韓國藝人、DJ 與神秘嘉賓，敬請樂迷持續關注。

目前已公開演出陣容包含：BTOB 成員 HUTA（李旼赫）、DAYOUNG、多榮、ICHILLIN’、GRAY、Loco、高爾宣 OSN、tripleS、idntt、KISS OF LIFE、Simon Dominic、Coogie，以及謝金燕等多組海內外人氣藝人。