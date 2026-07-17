卡戴珊家族痛失摯親！時尚嬤「MJ」逝世享耆壽91歲　悲痛發聲：心碎成百萬片

記者蕭采薇／綜合報導

美國話題名媛「卡戴珊家族」的太后克莉絲珍娜（Kris Jenner），於週四早上悲痛證實，她最深愛的母親瑪麗喬（Mary Jo，暱稱MJ）已經離世，享耆壽91歲。克莉絲在社群媒體上發布長文哀悼，字裡行間充滿對母親的不捨與思念，心痛直呼：「我的心碎成了百萬片。」

▲「卡戴珊家族阿嬤」瑪麗喬（MJ，右二）離世，享耆壽91歲。（圖／翻攝自金卡戴珊IG）

長文哀悼摯愛母親：沒有言語能形容的痛

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克莉絲珍娜在社群平台發文證實母親死訊，她悲痛寫下：「今天，我們向美麗的媽媽MJ告別了。沒有任何言語可以表達她對我的意義，也無法形容必須說再見的心碎。」她感性表示，母親一直都是整個家族的核心，「她教會了我所有真正重要的事情……熱烈地去愛妳的家人、保持善良、為妳愛的人挺身而出，並且永遠不要把相聚的每一刻視為理所當然。」

在長文中，克莉絲感謝母親為她所做的每一次犧牲，以及傳授的每一個人生課題。她坦言，未來將會非常想念母女倆每天的日常對話，以及MJ溫暖的笑容與笑聲。文末，她感謝母親給了她「最棒的童年」與「充滿祝福的美好一生」，並心碎寫下：「我的心碎成了百萬片……媽媽，我永遠愛妳。」

▲克莉絲珍娜發文證實母親MJ離世。（圖／翻攝自克莉絲珍娜IG）

曾是家族時尚指標！實境秀圈粉無數 死因暫未公開

MJ多年來多次在卡戴珊家族的實境秀節目中亮相，憑藉著機智的反應、溫暖的個性，以及與孫女們—金卡戴珊、科勒、寇特妮、坎達兒和凱莉之間的緊密感情，深受大批觀眾喜愛，更成為節目中不可或缺的人氣亮點。

事實上，克莉絲珍娜曾在2018年接受外媒採訪時透露，MJ對她與整個家族品牌來說，不僅是精神支柱，更是一位時尚指標與靈魂人物。關於MJ的確切死因與離世的詳細細節，克莉絲並未在聲明中公開，盼外界留給家屬平靜的哀悼空間。

▲MJ（左）是卡戴珊家族的時尚指標。（圖／翻攝自克莉絲珍娜IG）