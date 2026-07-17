子瑜主持首秀喊卡！《熱血籃球隊》小巨蛋沒了　主辦認「準備訴訟中」

記者林汝珊／台北報導

韓國綜藝節目《熱血籃球隊》日前震撼宣布第二季回歸，並且地點選在台北，將於小巨蛋錄製，不料今主辦方宣布活動因受不可抗力因素影響，遺憾決定取消舉辦。至於取消原因，主辦方大步整合行銷也回應《ETtoday》表示：「目前正在準備訴訟中」，不過細節目前還無法多加透露。

▲原訂將於小巨蛋舉行的《熱血籃球隊》台北站宣布取消。（圖／翻攝自X）

《熱血籃球隊》台北站早在3月底便正式宣布舉辦，節目由《認識的哥哥》徐章勳擔任教練，SHINee珉豪、EXO燦烈等藝人擔任固定班底，因此自公開後便備受關注。第二季原定將來到台北舉辦，並且將找來特別MC，TWICE台灣成員子瑜來主持，且更邀請aespa及ENHYPEN等「S級團體」作為中場嘉賓。

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▲子瑜原先將擔任特別MC。（圖／翻攝自IG）

然而主辦單位大步整合行銷發出公告表示，經過審慎評估後，決定取消原訂於台北小巨蛋舉辦的《RISINGEAGLES熱血籃球隊-第二季-最終戰》台北站。主辦方也回應《ETtoday》，坦言因商業糾紛無奈取消，目前正在準備訴訟中，研擬對韓方採取法律行動。