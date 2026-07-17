頭髮過腰沒看日子！楊晨熙「親自剪第一刀」掰了15cm：心情有差耶

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙17日在社群平台透露，終於去修剪頭髮了。之前一直沒剪不是捨不得，是因為太懶惰，「直到頭髮長到……走到哪都一直刷到馬桶半夜起來上廁所，還常常被自己的頭髮嚇到」，才讓她終於下定決心去髮廊報到。

▲楊晨熙剪髮前的頭髮長度已經及臀。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



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畫面中，可以看到楊晨熙剪髮前的頭髮長度已經及臀。雖然民間習俗有頭髮過腰剪髮需看日子的說法，但她並沒有照做，「所以第一刀決定自己剪。」只見她親自拿著剪刀與梳子，對著鏡頭開心比劃後，勇敢地一刀剪下自己的長髮。

▲楊晨熙親自剪第一刀。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙也在鏡頭前秀出被自己剪下的一大把頭髮。雖然視覺上看起來剪了不少，但她透露：「其實只剪了15公分。」有趣的是，當她剪完檢視背後的長度時，自我懷疑地笑說：「剪完才發現…是不是應該再短一點？」

▲楊晨熙剪掉15公分的頭髮。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



儘管猶豫是否該剪更短，但最後的成果仍讓楊晨熙十分滿意。她曬出成果照，並開心寫下「新的長度、新的開始」。雖然她只剪掉15公分的頭髮，「但心情真的有差耶」，展現出煥然一新的好心情。