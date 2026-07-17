資深名導王時政83歲辭世！曹雨婷紅眼框悲痛送別　王道：以後麻煩你帶我　　

記者蕭采薇／台北報導

曾執導電影《蠻牛的兒子》、《出外人》及經典電視劇《上錯天堂投錯胎》、《握緊我的手》的台灣資深導演王時政（本名：王時正）因病辭世，享壽83歲。家屬17日上午於台北市懷愛館為他舉行告別式。

▲資深導演王時政辭世。（圖／翻攝自王時政臉書）

王時政生前曾以電影《手足情深》入圍第15屆金馬獎，執導的《不要離開我》、《小旦》更榮獲金鐘獎最佳單元劇肯定。今日靈堂現場，資深演員王道、劉尚謙及演藝工會理事長曹雨婷皆到場悼念，送這位影壇大前輩最後一程。

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曹雨婷強忍悲痛打點！遺照重現溫暖笑容

告別式於今日上午在台北市懷愛館景行樓一樓「致忠四廳」舉行。演藝工會理事長曹雨婷一早便抵達現場，強忍悲痛穿梭其中，協助家屬接待並接洽公祭事宜。

▲藝人劉尚謙出席王時政告別式。（圖／記者林敬旻攝）

靈堂正中央擺放著王時政的遺照，照片中的他身穿深藍色襯衫、戴著招牌眼鏡，嘴角掛著令人熟悉的溫暖笑容，神情十分慈祥。眾人望著遺照，無不眼眶泛紅，表達出對這位前輩最深的敬意與不捨。

王道靈前悲訴「你先走了」！劉尚謙感念重義氣大哥

資深演員王道與劉尚謙今日皆低調現身公祭現場。面對老友的離去，王道在靈前感傷地向王時政訴說：「你先走了，可能我以後也很快就會過來，到時候要麻煩你帶領我。」字字句句流露出深厚的兄弟情誼。

▲演藝工會理事長曹雨婷、藝人王道出席王時政告別式。（圖／記者林敬旻攝）

而資深藝人劉尚謙與王時政的緣分，更可追溯至他24歲時，兩人相識至今已建立長達40多年的深厚交情。談起這位一直照顧他的大哥，劉尚謙言談中盡是感恩與不捨，感性表示：「他是非常有義氣、對朋友非常好的人。」

親暱互稱「妹子」！曹雨婷淚憶尾牙成最後一面

忙前忙後的演藝工會理事長曹雨婷，在談及王時政時也忍不住紅了眼眶。她回憶，王時政生前為人親切，總是親暱地喊她「妹子」。因為擔心王導長期待在家中會悶壞，她時常打電話關心，提醒對方多出門參加工會聚會或外出旅行走走。

▲王時政今年一月出席演藝工會的尾牙。（圖／翻攝自王時政臉書）

今年一月，王時政還特地出席了演藝工會的尾牙，當時在席間與許多老同事開心敘舊相聚，沒想到那一面卻成了人生中的最後一別，令人不勝唏噓。