歷史補課潮！《終戰那一天》林昶佐幫還原　彭明敏親述「捧斷臂找醫生」

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《終戰那一天》耗時7年、斥資破千萬製作，歷經群眾募資與高難度的數位修復上色，正式宣佈定檔於8月14日全台上映，並同步釋出「老年版」海報與正式預告。這部紀錄片以台灣人親身經歷二戰的真實記憶為核心，帶領觀眾重回阿公阿媽的年代，聆聽那些鮮少被訴說的生命故事，為現代人完成一堂專屬於台灣人的「歷史補課」。

▲紀錄片《終戰那一天》中，與談人林昶佐（左）訪問已故前總統府資政（右）彭明敏。（圖／放假影像提供）

故前總統府資政彭明敏親口回憶！「捧斷臂找醫生」超震撼

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片中收錄了多段珍貴的歷史記憶，其中已故前總統府資政彭明敏也親口講述了他在戰爭中經歷的震撼過往。回憶起1945年美軍在日本進行飛機掃射時，身在船上的他不幸被擊中昏倒，甚至當場失去左手。透過他親口的描述，彷彿當年殘酷的戰火就近在眼前：「我拿著手從船上跑出來，跑下來街上四處找醫生。」生死一瞬間的真實經歷令人無比鼻酸與震撼。

耗時7年砸千萬修復！跨越5國買版權還原真實台灣

《終戰那一天》原為實體書籍，隨後由導演盧慈穎徵得作者群同意進行改編，並特別加入說書人與二戰世代受訪者的對話，期許藉此召喚台灣人共同的生命記憶。

為了還原當時的真實樣貌，導演盧慈穎透露，片中珍貴歷史影像的授權來源遍及美國、日本、英國、加拿大與台灣，光是版權費與數位修復上色就花費超過500萬，整體製作成本至今已飆破千萬，只為讓觀眾一窺過去台灣的真實面貌。

此次釋出的「老年版」海報，特別以彭明敏、東俊賢、楊馥成、黃金桂、蕭錦文、李遷嬌等6位受訪者的老年照片為視覺重點；而與談人林昶佐則撐著傘，望向前方瀰漫的戰爭煙硝，象徵著回望那個時代的種種不易與辛酸。

▲紀錄片《終戰那一天》把歷史畫面數位修復上色，此為1945年10月25日，日本在台簽署降書會場外人群。（圖／放假影像提供）

太陽旗變青天白日！真實口述取代生硬歷史

二戰結束後，當這些長輩回到台灣這片熟悉的土地時，眼前的景象已截然不同：「要出去的時候是日本的太陽旗，回來變成青天白日」。

片中受訪者背景各異，有赴日學習製造自殺攻擊機的少年工東俊賢、輾轉在新加坡與緬甸服役的楊馥成與蕭錦文、親歷台北大空襲的黃金桂，以及遠赴香港擔任看護助手的李遷嬌。他們在二戰前後經歷了不同的遭遇，生活在身份認同充滿衝突與尷尬的年代。透過與林昶佐的深度對談，他們將過往的感受娓娓道來。

《終戰那一天》用阿公阿媽最真實的口述，取代生硬難懂的歷史論述，並結合數位修復上色還原當時的街景與人物，帶領觀眾以「歷史補課」的角度，重新認識那段極少被談及的台灣記憶。本片由放假影像有限公司出品，將於8月14日在全台正式上映。