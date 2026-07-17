昕璟娛樂北影奪4獎大豐收！　3年砸破億投資「李多慧首拍國片」成亮點

記者蕭采薇／台北報導

台北電影獎頒獎典禮近日圓滿落幕，由昕璟娛樂聯合出品的電影《雙囍》與《陽光女子合唱團》大放異彩，一舉拿下最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及觀眾票選等四項大獎肯定，徹底展現公司近年來深耕華語影視內容的豐碩成果。

▲昕璟娛樂董事長林曉曼（右）與《陽光女子合唱團》主演翁倩玉合影。（圖／昕璟娛樂提供）

昕璟娛樂董事長林曉曼感性表示：「影視產業是一項需要長期投入的文化事業，我們希望成為創作者最穩定的夥伴，陪伴作品從開發、製作到上映，打造兼具市場價值與文化影響力的內容。」

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3年狂砸破億投資！李多慧、何曼希超狂新片陣容曝光

成立近三年的昕璟娛樂，近年持續積極投入電影與影集的開發、投資及製作。目前為止已投資多達十部影視作品，累計投資金額突破新台幣一億元，展現積極布局華語內容市場的野心。除了刷新台灣影史票房紀錄的《陽光女子合唱團》，以及躋身2026年上半年國片票房前十強的《雙囍》外，未來的投資名單也相當吸睛。

其中包括由新生代人氣女星何曼希主演、李伯恩執導的青春電影《無法計算的青春》；更令人驚喜的是，韓國啦啦隊女神李多慧也將獻出電影處女秀，參與演出電影《辛亥隧道》。董事長林曉曼強調，未來團隊將持續擴大影視投資，並積極推動台灣與越南等地的跨國合作，讓更多台灣的優質故事走向亞洲與全球市場。

做創作者最強後盾！翁倩玉、金獎導演群齊力大讚

談及與昕璟娛樂的合作，多位影視創作者與演員皆給予高度評價。《陽光女子合唱團》中飾演「國民奶奶」的資深女星翁倩玉曾多次表達感謝；該片導演林孝謙也直言：「做電影最需要的是相信。昕璟娛樂願意相信作品、相信創作者，也願意陪著我們把故事做到最好，這份支持比資金更珍貴。」

而甫以《雙囍》榮膺北影最佳導演的許承傑也開心表示：「很幸運能獲得昕璟娛樂的支持，讓我們可以專心於把故事說好，更期待未來能有更多合作！」

▲昕璟娛樂董事長林曉曼（右）與馬偕紀念醫院總院長張文瀚合影。（圖／昕璟娛樂提供）

不只挺國片還做公益！捐贈高階醫療設備回饋社會

除了在影視產業深耕佈局，昕璟娛樂也積極實踐企業社會責任。董事長林曉曼透露，因去年曾住院治療，親身感受到醫療團隊的專業與溫暖，日前特別捐贈「高解析3D腹腔鏡影像系統組」給馬偕紀念醫院，期盼能協助提升微創手術的醫療品質與病人的照護安全。

同時，昕璟娛樂也大力支持院方的愛心大使計畫，讓醫療照護與人文關懷持續傳遞。未來公司將持續攜手國內外創作者與合作夥伴，以優質作品推動華語影視發展，讓文化影響力與公益價值共同成長。