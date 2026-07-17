王識賢女兒是「北一女神」！談戀愛也要管　霸氣喊話：沒比我好就不叫優秀

記者蕭采薇／台北報導

黑幫親情輕喜劇電影《網紅老爸》（PA PA GO）即將登上大銀幕！本土劇男神王識賢這次飾演剛出獄的黑幫老大「天哥」，沒想到一回到家，看到由陳怡佳飾演的女兒「小兔」後，昔日的江湖霸氣瞬間融化，當場化身為「女兒傻瓜」。面對女兒的感情世界，他更霸氣直呼：「妳以後找男朋友、找老公，當然要比爸更優秀，沒有比我好就不叫優秀！」

▲王識賢與陳怡佳在電影《網紅老爸》裡面有精彩的父女對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）



心疼愛女當網紅！王識賢不捨：不允許別人看身材臉蛋

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在最新曝光的幕後花絮「網紅與老爸篇」中，可以看到王識賢穿著台灣爸爸最經典的居家「白色背心」，一聽到女兒指著遠處喊「幫我拿牛奶」，他立刻乖乖照辦，寵女行徑展露無遺。王識賢坦言：「雖然天哥是一個浪子，但是有了女兒之後，他會有點想退隱，好好地跟女兒相處。」

劇中，天哥看見女兒辛苦經營網紅事業感到十分心疼。同樣身為人父的王識賢對此感同身受，他表示，站在爸爸的立場，總希望孩子不要那麼辛苦，「而且還要被人家看身材、臉蛋！對爸爸來說，都是不允許別人去欣賞的啦！」將傳統父親笨拙卻深沉的愛展現得淋漓盡致。

▲陳怡佳《網紅老爸》首次挑戰大銀幕，飾演事業剛起步的直播主小兔。（圖／曼尼娛樂提供）

北一女神首登大銀幕！陳怡佳狂寫「幾十頁日記」入戲

在現實生活中曾被封為「北一女神」、「台大百大校花」的陳怡佳，首度挑戰大銀幕，在片中飾演人前光鮮亮麗的極道千金兼網紅「小兔」。為了完美詮釋角色，她不僅親自拜訪人氣直播主見習，甚至為角色手寫了「幾十頁的日記」來記錄小兔每一天的心情。雖然最後因畫面考量未作為道具使用，但足見她的用心。

▲王識賢與陳怡佳在電影《網紅老爸》裡面飾演父女。（圖／曼尼娛樂提供）

陳怡佳坦言，自己和小兔有點像，有時會對最親近的人發脾氣，「就像小兔對爸爸很不客氣一樣，那正是我們被愛得有恃無恐的證明。」談到現實中的家人，她透露媽媽非常支持她進演藝圈；而爸爸雖然嘴上會唸、管服裝尺度，但私下卻默默向親友炫耀，甚至霸氣宣告「要包場」支持女兒的第一部電影。

父女相愛相殺！陳怡佳飆淚嗆聲「沒在怕」惹哭王識賢

第一次演戲就對上大前輩王識賢，陳怡佳大讚對方非常親切，不僅會主動安撫她的緊張情緒，還不吝嗇分享拍攝小技巧，讓兩人迅速建立起父女間的信任感。她笑說：「其實賢哥跟我爸爸外型的風格有點像，所以演我爸爸讓我滿有親切感的！」

▲王識賢在《網紅老爸》化身女兒傻瓜。（圖／曼尼娛樂提供）

片中父女倆有許多激烈爭執的對手戲，王識賢回憶起陳怡佳的表現忍不住笑說：「她兇起來眼睛瞪得斗大，蠻狠的樣子，沒在怕！」其中一場小兔怒嗆父親：「為什麼你答應兄弟的事都做得到，答應我的事都做不到？」陳怡佳當下流露出的真誠眼淚，讓王識賢也跟著哽咽，直呼印象非常深刻。

▲陳怡佳當「極道千金」大膽跟父親飆罵，王識賢認證：兇起來蠻狠的。（圖／曼尼娛樂提供）

《網紅老爸》劇情描述網紅小兔事業遭遇瓶頸，卻迎來剛出獄的黑道父親天哥。父女價值觀衝突不斷，天哥意外爆紅成為網紅，卻引發幫派小弟嫉妒叛變，小兔的形象也因黑道千金身分曝光而崩壞。天哥在「好老大」與「好爸爸」之間陷入兩難，最終試圖以真情化解危機，找回失去的親情。