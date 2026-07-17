麥特戴蒙「連劇本都沒看」秒接諾蘭新片！　 親吐拍《奧德賽》每天都超煎熬

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢神級導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）最新力作《奧德賽》（The Odyssey），將荷馬筆下奠定西方文明基礎的經典著作搬上大銀幕。飾演靈魂人物「奧德修斯」的男星麥特戴蒙（Matt Damon）受訪時自爆，當初諾蘭來找他時，他連電影要拍什麼都沒問就直接點頭答應，展現對導演的絕對信任。

▲《奧德賽》紐約首映會，麥特戴蒙、導演克里斯多福諾蘭、安海瑟薇合體宣傳。（圖／UIP提供）

秒接諾蘭大作！大讚劇本精髓宛如《奧本海默》

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對於能和克里斯多夫諾蘭合作，麥特戴蒙直言「根本連想都不用想就會答應」。他笑稱：「在他告訴我這部電影是什麼之前，我就已經答應演出了！」而在讀完荷馬的史詩原著與諾蘭的劇本後，麥特戴蒙對這次的改編深感震憾，並直指這讓他聯想到諾蘭的前作《奧本海默》。

「克里斯能夠巧妙地提煉出最核心的精髓，而且完全沒有犧牲任何劇情、主題或作品原有的豐富內容。」麥特戴蒙盛讚，《奧德賽》透過極具巧思的方式重新建構敘事，不僅賦予鮮明特色與新意，更保有強烈的情感核心，讓觀眾能從中看見與自己人生呼應的共鳴，直呼這真是一部令人驚嘆的劇本。

▲諾蘭新片《奧德賽》卡司超強。（圖／UIP提供）



導演警告「非常非常辛苦」！冰島遇狂風暴雨洗禮

為了迎戰這個被他稱為「畢生難逢」的角色，麥特戴蒙不僅接受高強度的體能訓練以塑造英雄體態，更得應付嚴苛的拍攝環境。他透露，諾蘭在第一次開會時就先打預防針，強調這會是一部拍起來「非常、非常辛苦」的電影。為此，麥特戴蒙極度重視健康、營養與休息，就怕受傷拖累劇組進度。

事後回想起來，麥特戴蒙苦笑表示導演真的沒有誇大其辭。劇組橫跨世界各地取景，每到一個極端環境，他都會忍不住心想：「誰會覺得我們應該要在這裡拍電影？」

他回憶起在冰島黑色沙灘拍夜戲時，原本以為夏天會輕鬆些，結果卻迎來狂風暴雨，又濕又冷。他坦言：「拍攝這部電影的每一天，放到其他電影的拍攝過程中，都算是最艱苦的一天。」但也正是這樣的環境，讓劇組建立起無與倫比的革命情感。

▲安海瑟薇（右）挺孕肚出席《奧德賽》首映會。（圖／UIP提供）

從影最具野心之作！感性告白：一路走來就是為了拍這部

歷經這場艱辛的拍攝旅程，麥特戴蒙充滿感激地表示，這是他演藝生涯中最重要、也最難忘的拍片經驗。「就某種程度上來說，我覺得自己一路走來，好像就是為了拍這部電影。」

他感性地說，這不僅是他拍過規模最龐大、最具野心的一部片，更徹底改變了他對「困難」的看法。「我不知道我們還有沒有機會再用這樣的方式拍電影，所以在整個過程中，我一直帶著既珍惜又感慨的心情。」他大讚諾蘭與整個團隊的強大凝聚力，讓這段充滿挑戰的經歷變得意義深刻，且「真的非常非常好玩」。