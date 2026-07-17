胡瓜聞周麟猝逝不勝唏噓　「比菲哥還要資深的前輩」

記者葉文正／台北報導

由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲（歐弟）聯手主持的綜藝節目《週末最強大》，今（17日）舉行第二季記者會，三位主持人分享新一季節目亮點，也對節目內容與收視表現展現高度信心。胡瓜表示，經過第一季磨合後，第二季節奏與內容都將全面升級，「收視一定會更好」。

▲綜藝最強大錄影，陳亞蘭(右起)、翁倩玉、胡瓜，歐弟等現身 。（圖／記者黃克翔攝）

胡瓜透露，第一季因為內容豐富，歌中劇與表演橋段安排較滿，「之前歌中劇三個人一直唱歌，節目塞得比較滿。」因此第二季將重新調整節奏，強化短劇與角色表演元素。他指出，目前節目在網路平台播出的短劇點閱表現亮眼，多支影片突破百萬觀看，「連小學生都在看，尤其包大人的戲很過癮。」

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▲翁倩玉為演唱會宣傳 。（圖／記者黃克翔攝）

三位主持人也提到，製作團隊這一季特別加強卡司陣容。面對外界擔心節目人物過少，團隊則強調「兵在精不在多」，邀來不少重量級藝人助陣，內容將更加精彩。胡瓜坦言，雖然現今製作綜藝節目的環境競爭激烈，但只要節目具話題性與收視表現，置入與合作效益仍相當可觀，「這一季預算不低，謝謝總經理支持，等了半年，現在能量會更爆炸。」

▲陳亞蘭被點名可以找歌仔戲之神楊麗花上節目 。（圖／記者黃克翔攝）

陳亞蘭則分享，《週末最強大》最大的特色就在於即興與創意。她表示，每次節目播出前都會與粉絲互動，並持續嘗試不同造型與角色設定。談到最受觀眾喜愛的「包大人」角色，她笑說自己曾被觀眾嫌棄「笑得太誇張」，但也正因如此更有戲劇效果。

她進一步透露，節目中的歌中劇其實幾乎沒有完整腳本，「沒有方向、沒有設定，二十分鐘內就要完成演出」，非常考驗主持人與來賓的臨場反應。她認為正因這份真實感與即興火花，讓節目逐漸累積口碑，「我個人認為收視一定會往上走。」

談到與胡瓜、歐弟的合作，陳亞蘭表示三人默契越來越好，「瓜哥沒話講」，笑稱很難替彼此打分數，但相信會持續擦出新火花。她也搶先曝光第一集內容，將以《唐伯虎點秋香》元素為主題，其中周曉涵還意外踩到白雲的重要部位，現場笑聲不斷。此外，節目也將邀請神秘嘉賓加入演出，包括方馨、江宏恩等人都有機會現身。

對於近期資深藝人周麟病逝家中的消息，胡瓜受訪時也語帶感慨。他表示雖然沒有與周麟同台合作過，但對方是秀場時代的重要前輩，「有點像張帝那一輩的人物，是國語斯文派，很像上海公子哥。」他提到周麟早年曾主持《歡樂傳真》，資歷甚至比賀一航更早，演藝圈聚會時偶爾仍會碰面，「真的很感慨。」

胡瓜也認為，一檔節目最重要的並非長度，而是觀眾口碑與內容深度，「節目長不長不重要，口碑比較重要。」

此外，歐弟被問到旗下公司藝人坤達是否復出，以及是否可能簽下周子瑜時，則笑著低調回應「不可能啦」。陳亞蘭則認為，綜藝節目如今都必須持續轉型，甚至連命理老師類型都需要更新，「新型態才能吸引新觀眾。」

記者會最後，胡瓜也不忘宣傳即將於9月26日、27日登場的《鑽石舞台之夜》公益演出，邀請民眾中秋節攜家帶眷一同進場支持公益，「希望大家一起來欣賞，也讓我們好好做公益。」