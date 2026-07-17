海尼根神曲原唱！ 90歲「浪漫情歌天王」英格伯宣佈來台　許願嗑辛辣美食

記者蕭采薇／台北報導

享譽國際、縱橫樂壇逾六十載的「浪漫情歌天王」英格伯漢普汀克（Engelbert Humperdinck），即將於2026年展開《不朽傳奇 2026 世界巡迴演唱會》！現年已90歲高齡的他，睽違多年終於要再度重返台北，預計於9月23日登上臺北國際會議中心（TICC），以跨越世代的經典歌聲，與台灣樂迷共度充滿回憶與感動的音樂之夜。

▲90歲「浪漫情歌天王」英格伯宣佈來台。（圖／全球音樂經紀提供）

90歲高齡熱情不減！寵粉細看每則留言

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英格伯漢普汀克近日受訪時，談及至今仍能站在舞台上演出，言語間滿懷感恩。他感性表示，能夠在90歲高齡持續舉辦巡迴演唱會是一件非常幸福的事，自己對舞台、工作以及為世界各地樂迷獻唱的熱愛從未改變。

他坦言，多年來全球樂迷的支持，一直是推動他前進的最大動力。私底下的他，閒暇時經常透過社群媒體觀看觀眾分享的演出片段，更會細心閱讀每一則留言。樂迷真摯的鼓勵，不僅令他深受感動，更是他不斷站上舞台的重要力量。

巡演減產「放慢腳步」！點名最愛亞洲辛辣美食

雖然這次《不朽傳奇 2026 世界巡迴演唱會》僅安排約50場演出，相較於過往破百場的規模有所減少，但英格伯強調，每一場都會全力以赴呈現最好狀態。對他而言，2026年是別具意義的慶祝之年，希望能藉此與全球樂迷分享喜悅。

此外，他也期待能有更多時間深入感受當地風情。英格伯坦言，過往巡演行程緊湊，鮮少有機會欣賞景色與文化，因此這次希望能放慢腳步，拍下更多照片、留下旅途點滴。身為美食愛好者的他，更點名鍾愛「辛辣料理」及「各式亞洲美食」，非常期待能再次品嚐當地的特色佳餚。

▲90歲「浪漫情歌天王」英格伯宣佈來台。（圖／全球音樂經紀提供）

神曲回憶殺！新單曲與經典齊發盼大合唱

談及本次的演出內容，英格伯表示將獻唱多首陪伴幾代人成長的經典金曲，包括《Release Me》、《The Last Waltz》、《Quando, Quando, Quando》、《A Man Without Love》以及《There Goes My Everything》等膾炙人口的代表作。此外，他也會在演唱會中帶來近期在英美皆獲得亮眼成績的最新單曲《I've Got You》。

英格伯一生錄製了無數經典，更經常被後輩翻唱。他大氣表示，自己剛出道時也是從翻唱開始，因此將別人翻唱自己的作品視為音樂人最大的肯定與榮耀。而對他來說，演唱會上最動人的時刻，莫過於聽見全場觀眾齊聲大合唱，他熱情向台灣粉絲喊話，期待在台北場與大家共同締造難忘的美好夜晚。

▲90歲「浪漫情歌天王」英格伯宣佈來台。（圖／全球音樂經紀提供）

《不朽傳奇 2026 世界巡迴演唱會》台北場將於2026年9月23日晚上7時30分在臺北國際會議中心（TICC）舉行，演唱會門票現已於KKTIX售票系統全面啟售。