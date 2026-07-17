一首歌就爆紅！女星爆罹乳癌「切除左乳」：為何是我　母涉貪判無期

記者蔡琛儀／綜合報導

曾以〈我的歌聲裡〉聞名歌壇的歌手曲婉婷推出新專輯《情書》，近日接受加拿大媒體《Fête Chinoise》訪問時首度公開自己其實在2020年疫情期間罹患乳癌。她透露，當時發現左乳房出現腫塊，經檢查、切片後確診，讓當時年僅36歲的她一度難以接受，「我心想，怎麼會發生在年輕人身上？為什麼是我？」

▲ 曲婉婷自爆罹患乳癌切除單邊乳房 。（圖／翻攝曲婉婷IG）

曲婉婷表示，醫師起初替她進行腫瘤切除，但後續發現約七成乳房組織都有癌細胞，因此建議全乳房切除並接受重建手術。不過，她考量植入物屬於外來物，未來可能需要更換，也擔心帶來其他健康風險，最後決定不進行乳房重建。她認為，失去一側乳房並不會減少自己的女性特質，「健康活下去才是最重要的。」

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此外，曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任，2014年因涉嫌貪污、受賄及濫用職權被調查，一度求處死刑，2022年確定維持無期徒刑、終身剝奪政治權利並沒收全部個人財產的原判。曲婉婷坦言，家庭變故讓她有很長一段時間都處於「戰鬥模式」，總想改變現況，最後卻發現生命中有太多事情無能為力，也因此開始接受心理治療、能量療癒及冥想，術後沒有接受化療或放療，而是開始研究植物性營養學，並改採植物性飲食，希望從生活方式照顧自己的健康。

▲曲婉婷因為媽媽的關係，相當不受大陸網友歡迎。（圖／翻攝曲婉婷IG）

除了健康重生，曲婉婷也迎來新的愛情。她透露，新專輯中的〈River〉就是寫給男友River的情歌，兩人是在社區中心打桌球時認識，之後一起到澳洲旅行一個月，朝夕相處下墜入愛河，也因此成為她寫下〈River〉的靈感。