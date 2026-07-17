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Netflix上半年華語劇排行！《逐玉》破千萬…《乩身》創台劇新高

記者陳芊秀／綜合報導

國際串流平台Netflix於台灣時間17日發表上半年全球參與度報告。其中華語劇觀看數大爆發，由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》，以高達1160萬次觀看創下華語劇在該平台半年期的歷史新高；台劇則是由柯震東主演的《乩身》累計490萬次觀看，也刷新Netflix原創台劇新高紀錄。

▲▼Netflix 2026上半年華語劇觀看排行（不限上線時間）。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲Netflix 2026上半年華語劇觀看排行（不限上線時間）。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

張凌赫田曦薇《逐玉》半年破千萬觀看

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▲▼Netflix上半年華語劇排行！ 陸劇《逐玉》破千萬。（圖／翻攝自微博、臉書）

▲陸劇《逐玉》半年內觀看數破千萬。（圖／翻攝自微博）

根據最新公布的觀看排行榜中，由曾慶傑執導，張凌赫與田曦薇領銜主演的古裝劇《逐玉》，自3月6日在Netflix全球上線，其中在亞洲區展現驚人的追劇熱度，除了連續4週登上全球非英語節目週榜，劇集到6月底為止，累計觀看數突破1160萬次觀看大關，成為Netflix改成公布觀看數據以來，首部在半年期內解鎖「千萬觀看」成就的華語劇集，且在Netflix所有作品觀看排行榜中位居第92名，列入百名之內，成績傲人。

台劇交出漂亮成績單！柯震東、鄭伊健吸睛

▲▼Netflix上半年華語劇排行！ 陸劇《逐玉》破千萬。（圖／翻攝自微博、臉書）

▲《乩身》半年內觀看數破490萬，刷新原創台劇最高觀看數。（圖／翻攝自臉書）

不同於陸劇長集數延續追劇熱度。台灣原創影集則以短集數、創新劇情加上大咖演員選角，光是上半年也交出近年來最耀眼的成績單。

首先是由柯震東、王柏傑等人主演的奇幻動作影集《乩身》，改編自作家星子的同名小說，結合台灣宮廟文化與奇幻元素，加上超過3000顆特效鏡頭，自4月2日上線，在全球各地掀起關注。該劇不僅以490萬次觀看次數高居年度亞軍，柯震東超越了自身參與演出《愛愛內含光》260萬觀看紀錄（2024年度統計）。且半年累計490萬觀看也是台劇在Netflix的新高紀錄。

《百萬人推理》找來香港男星鄭伊健來台主演，扮演破案老爸，在亞洲圈也掀起朝聖男神的熱潮，半年內就以300萬次觀看的佳績衝上華語劇排行榜第四名。顯見鄭伊健從港劇時代、電影黃金期到現在的串流時代，歷久不衰的號召力。

▲▼ 《百萬人推理》媒體聯訪-鄭伊健。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭伊健主演《百萬人推理》。（圖／記者黃克翔攝）

長尾收視的王者─趙露思

▲▼Netflix上半年華語劇排行！ 陸劇《逐玉》破千萬。（圖／翻攝自微博、臉書）

▲趙露思2023年代表作《偷偷藏不住》半年仍破百萬觀看。（圖／翻攝自微博）

除了新上線劇集觀看數破新高，大陸女星趙露思即使去年（2025）公開罹患憂鬱症停工，她2023年主演的劇集《偷偷藏不住》仍在2026年上半年累積高達120萬的觀看數，甚至反超白敬亭、章若楠去年（2025）主演的《難哄》，她所演出的劇集在串流市場的長尾效應相當驚人。而兩部陸劇都改編自晉江文學城作家竹已的小說，導演都是台灣人，《偷偷藏不住》是李青蓉，《難哄》是瞿友寧。

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Netflix逐玉乩身柯震東趙露思鄭伊健

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