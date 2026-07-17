子瑜返台SOLO開唱！媽媽曬珍貴母女照　3語發文暖謝JYP、粉絲

記者林汝珊／綜合報導

TWICE台灣成員子瑜日前SOLO返台開唱，登上「高雄啤酒音樂節」一連演唱〈Run Away〉、〈What is Love〉等歌曲，更獻上中文歌〈第一天〉等歌曲，讓全場粉絲驚喜不斷。子瑜媽媽昨（16日）晚間也在IG分享母女後台合照，並以中文、英文、韓文三種語言發文，向JYP娛樂、主辦單位、所有工作人員以及一路支持子瑜的粉絲表達感謝。

▲子瑜返台SOLO。（圖／翻攝自IG）

子瑜媽媽16日也透過社群發文，感謝這次活動所有幕前幕後工作人員，包括JYP Entertainment、主辦單位、導演團隊、編舞老師Ian、主持人FIFI，以及舞者、造型、妝髮等團隊，直言正因為大家的努力，演出才能順利完成。

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▲子瑜媽媽曬出後台合照。（圖／翻攝自IG）

她也特別向到場支持，以及無法親自到場、仍透過各種方式替子瑜加油的粉絲致謝，感性表示：「每一次的掌聲、每一句的加油、每一份的支持，我們都有聽到。」並提到，因為大家一路陪伴、熱情應援，才讓這次返台演出留下珍貴又美好的回憶。

最後，子瑜媽媽也向所有ONCE（粉絲名）喊話，希望未來還有機會再次相聚，一起創造更多難忘的回憶。粉絲也紛紛留言表示：「謝謝子瑜回家」、「子瑜跟子瑜媽媽都辛苦惹！永遠支持子瑜」、「很棒的表演，你們都辛苦了」。