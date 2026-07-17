只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！尪怒踢碎：我做那麼多事 她嚇哭

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）最近上《11點熱吵店》坦言，前幾天為赴老公朋友的遊艇邀約，一早就忙著化妝並準備兒子的物品。一切都安排妥當後，她發現兒子和老公正在房間廁所裡，地上卻橫躺著一個被倒扣的嬰兒大澡盆。她隨即詢問老公原因，「這東西為什麼在這」，卻成為夫妻引爆衝突的導火線。

▲▼Apple夫妻日前因為一個澡盆爆發口角。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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面對Apple的詢問，正在整理頭髮的老公僅回：「八寶（兒子）弄的啊。」她見老公似乎沒有要處理的意思，便轉頭對兒子說：「這個是你弄倒的吼？來，你把它扶起來喔，因為爸爸不扶喔，你自己扶。」她坦言，因為老公沒說要撿，她才故意用這種方式提醒對方。

▲Apple坦言因為老公沒說要撿，她才故意用這種方式提醒對方。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沒想到這番「指桑罵槐」的話語讓老公瞬間暴怒。Apple透露，當她準備走出廁所時，老公突然大喊「我很生氣」，質問她為何要這樣講話。為了不波及孩子，老公直接把廁所門關上，將兒子隔離在外，在裡面抓狂大吼：「我有說我不撿嗎？妳為什麼要那樣子講話？」

▲Apple老公在廁所抓狂。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



面對指控，老公在節目中反駁，他當天早上就認知到雙方都要分擔事務，因此主動清理了寵物的排泄物，還出門買好早餐，「我做了那麼多事情。」對於澡盆事件，他解釋原本打算整理好儀容後就會扶起澡盆，認為這應該是彼此的默契，「妳不需要用那種語氣去酸。」

▲Apple老公認為不用講得那麼酸。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



Apple解釋，因為老公當下沒說「等一下會弄」，加上過往累積的經驗，讓她直覺對方就是不想撿。她透露老公當時還在一氣之下「踢了一腳」，澡盆當場碎掉，「誰都不用撿了。」

▲▼Apple老公當場把澡盆踢碎。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



面對暴怒的老公與碎裂的澡盆，Apple坦言當下真的嚇到了，「我哭著答應他，如果你不喜歡我用那種方式提醒你，那我以後不會這樣講話。那你以後可不可以直接就跟我講說你待會會撿，然後你可不可以不要發脾氣，以及不要這樣踢東西？」

▲Apple嚇哭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）