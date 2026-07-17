前偶像田中聖出獄5個月現身　認了下體入珠3顆

▲前KAT-TUN成員田中聖出獄後現身受訪，坦承下體植入3顆矽膠珠。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

「我在5個月前重獲自由。」前偶像男團KAT-TUN成員田中聖過去接連捲入毒品案件，淡出演藝圈多年，今年2月左右出獄後，逐漸恢復公開活動。他近日現身爆料系YouTuber KoreKore的頻道，在影片中談及獄中生活，也承認私密處植入3顆矽膠珠。

田中聖2013年曾被媒體刊出私密處照片，當時便傳出他在下體植入矽膠珠，但多年來一直未獲本人回應。這次KoreKore追問此事時，他毫不避諱地回答：「有3顆。」證實流傳多年的說法。

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影片曝光後，不少網友驚訝表示，難以想像昔日偶像如今能公開談論此事，也有人留言盼他好好更生，「做過的事已經無法改變，希望他努力改過，做到讓世人刮目相看，真的太可惜了。」

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