林明禎「中空玩科教館」穿得很不科學！現蹤捷運紅線…0偽裝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林明禎儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她16日便在社群平台上傳一系列跟家人一起科學教育館遊玩的照片，而且搭捷運淡水信義線也完全沒有戴口罩偽裝，至今已吸引1.6萬人按讚！

▲林明禎去科教館。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



照片中，可以看到林明禎當天頭戴淺色漁夫帽並配戴眼鏡。她身穿深綠色短版背心搭配粉色外套，大方展露纖細的腰部線條；下半身則穿著粉色抽鬚牛仔熱褲，並配上深綠色及膝長襪與運動鞋，「去科學館當然要穿得很不科學呀！」

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▲林明禎笑說自己穿得很不科學。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



林明禎在科教館內體驗了許多設施。畫面中，她不僅與同行的小女孩一起彎著腰、認真地透過顯微鏡觀察，還親自坐上充滿挑戰的空中腳踏車設施。此外，她也開心地與館內的大象模型、人體解剖模型以及各種科學互動裝置合影留念，展現出充滿童心且樂在其中的一面。

▲林明禎玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



除了科教館的歡樂時光，林明禎也分享了行程中的日常點滴。照片中可見她與家人前往日式餐廳用餐，桌上擺滿了烤蝦、壽司等豐盛料理。行程結束後，她不僅親自提著裝有食物的塑膠袋，更零偽裝現身捷運淡水信義線的月台，對著鏡頭露出燦爛甜笑，散發滿滿親和力。

▲▼林明禎和家人一起享用美食和搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

