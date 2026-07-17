二伯洩同事個資又炎上！簡少年神預言「7月爆危機」網驚：中了

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎陷入輿論風波，妻子二伯創立的親子品牌HAHABABY也接連捲入爭議。有網友翻出兩人6月播出的Podcast節目，發現命理師簡少年曾斷言「7月物流與金流恐爆危機」，神準預測引發熱議。不過，二伯在節目中直接公開品牌總監的出生年月日來算命，也意外掀起侵害個人隱私的質疑聲音。

▲二伯在6月播出的Podcast節目被簡少年算運勢，1舉動遭質疑洩漏個資。（圖／翻攝自YouTube）

節目中，蔡阿嘎提及核心團隊的穩定度將左右品牌發展，特別點名想了解總監的合作運勢，二伯隨即大方唸出對方的完整生日。此舉引來部分聽眾搖頭，批評在公開平台上未經許可便揭露他人個資，作法頗有瑕疵。

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當時簡少年提到蔡阿嘎農曆6月（國曆7月14日至8月12日）工作有大變動。在算二伯時，指老公一直噴錢，農曆5月住家會有變動，甚至會影響工作狀況，農曆6月會影響工作型態。他提醒必須當心涉及海外的單據處理，直言物流與金流「極易出紕漏」，並建議團隊應維持全女性組合以減少摩擦。隨著近來品牌身陷風波，該片段迅速被網民朝聖，驚呼「中了！」、「真的超準欸」、「看來簡老師又中呢」。同時多數死忠粉絲仍力挺夫妻倆，讚賞他們過去公開產線的用心與事後的誠懇致歉，呼籲外界給予空間。

面對旗下多款服飾與配件遭網揪神似日系品牌的抄襲質疑，親子品牌「HAHABABY」總監日前首度於社團「金哈比」親上火線回應，強調受關注的商品均留有從前期企劃、打樣到正式生產的完整內部開發時程紀錄，若回歸完整時間脈絡檢視，部分網路推測與實際情況有所出入，因而產生誤解。總監進一步解釋，不同品牌在相近的流行趨勢與生活靈感影響下，確實可能出現風格或設計元素相似的情況，品牌始終尊重每一位創作者，也對近日引發的討論與紛擾深表歉意，承諾未來會虛心傾聽各界意見。