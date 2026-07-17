短短一週就想陳維齡！ 宋逸民變孤單老人 全家迎接兒子畢業

記者葉文正／台北報導

就在下週，宋逸民將啟程飛往英國，與已先行前往歐洲的妻子陳維齡及女兒喬妹會合，一家四口終於將在英國團聚，共同參加兒子的大學畢業典禮，見證他人生的重要時刻。

▲宋逸民覺得自己像孤單老人。（圖／翻攝宋逸民與陳維齡臉書）

陳維齡和喬妹日前隨學校合唱團前往歐洲交流演出，之後將前往英國與正在當地求學的承駿會合；宋逸民則因教會事工留在台灣，下週才出發，與家人相聚。

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▲宋逸民愛兒駿哥將在英國大學畢業。（圖／翻攝宋逸民與陳維齡臉書）

談到這趟旅程，宋逸民笑說：「這應該是我們結婚以來，第一次和維齡、喬妹分開這麼久。」

他坦言，過去一家人幾乎天天都在一起，這段時間一個人在台灣，才發現自己真的很想念太太和女兒。以前覺得每天見面很自然，現在回到家少了她們的笑聲，才知道原來自己這麼不習慣，也更珍惜一家人在一起的時光。

至於兒子，宋逸民表示，看著他在英國一步一步完成學業，如今順利大學畢業，也將繼續攻讀研究所，身為父母感到十分欣慰。

這趟英國行，除了參加畢業典禮，一家人也會陪伴兒子安排研究所的新住處和生活環境，希望讓他能安心迎接新的學習生活。此外，宋逸民也受邀前往英國劍橋宣道會分享信息，與當地弟兄姊妹分享神的恩典，讓這趟旅程除了家人團聚，也能延續服事的使命。

宋逸民笑說：這次最期待的不是旅行，而是終於可以和家人團聚，一起吃頓飯、聊聊天。對我來說，家人在一起，就是最大的幸福。他也表示，短暫的分開，讓自己更深刻體會陪伴的重要，也更加珍惜每一次一家人相聚的時光。能夠一邊陪伴家人、一邊在英國服事神，對他而言，是這趟旅程最感恩、也最有意義的收穫。