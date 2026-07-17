毒油風暴「賈靜雯拌麵品牌也中鏢」！認了急下架1商品：深表歉意

記者潘慧中／綜合報導

中聯毒油問題延燒，沒想到賈靜雯與弟弟衛斯理（賈子宸）共同經營的拌麵品牌「賈以食日」也捲入這場風暴。針對主管機關公告之油品事件，品牌16日於社群平台發布聲明稿表示，第一時間已啟動食安應變機制。經進一步追溯清查，確認「賈以食日麻花麵」部分批次商品所使用之油品，確實涉及本次受影響範圍。

▲賈靜雯的拌麵品牌緊急發聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／chiaselect.tw）



聲明稿中指出，受影響的麻花麵相關油品來源為「福懋油脂股份有限公司沙拉油」。為保障消費者權益，賈以食日強調：「本公司已立即停止受影響批次商品出貨與販售。」目前不僅已完成庫存封存作業，同時也通知了各個銷售通路，全面辦理商品下架及回收作業。

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▲▼賈靜雯、賈子宸姊弟一起創辦品牌。（圖／記者李毓康攝、記者湯興漢攝）



品牌公開受影響資訊為「賈以食日麻花麵」，有效日期（批號）為「2027/05/17」。凡持有該批次的消費者，可於2026年8月31日前，持商品、包裝或購買憑證至原購買通路辦理退貨退款。若原通路無法受理，也可透過客服專線或官方LINE聯繫協助處理。

官方也特別澄清，目前官網販售之麻花麵有效日期為2027/01/12，「非本次公告之受影響批次」。對於此次事件引發風波，品牌表示，「對於此次事件造成消費者的不安與不便，我們深表歉意」，並承諾未來將持續秉持負責態度，精進原料驗收與食安追溯機制。