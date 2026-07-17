周曉涵「跟大家一起擠捷運」！悄拍身邊乘客反應…網激動：沒被認出嗎

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。令人又驚又喜的是，她16日突然在社群平台上傳一張「跟大家一起下班擠捷運」的照片，讓大批粉絲激動直呼好想巧遇！

▲周曉涵分享「跟大家一起下班擠捷運」的照片。（圖／翻攝自Threads／ilove7388）



照片中，可以看到周曉涵的打扮十分低調休閒。她放下一頭旁分的深色長髮，臉上戴著灰色口罩，幾乎遮住了大半張臉。她上半身穿著一件灰色的長袖貼身上衣，肩上還背著一個棕色包包。她一手握著捷運的拉環，另一手高舉手機以上帝視角拍下這張美照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，這張自拍照也意外捕捉到了車廂內乘客們的真實反應。儘管周曉涵散發著明星氣質，但周遭的乘客似乎完全沒有察覺到女神就站在自己身邊。無論是站著還是坐著的民眾，幾乎所有人都專注地低頭看著自己的手機螢幕。

▲▼周曉涵常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



貼文發布後，至今已吸引上千人按讚，不少粉絲都紛紛直呼想巧遇周曉涵，「早知道今天也去擠捷運」、「都沒人認出嗎」、「下次擠捷運可以揪一下」、「怎麼可以遇到妳？！」