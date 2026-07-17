丹妮婊姐逛成人展！身材太辣被誤認AV女優　遭狂問：妳攤位在哪

記者陳芊秀／綜合報導

知名網紅「丹妮婊姐」15日發文分享被朋友帶去參加成人展的趣事。她本想一睹日本女優風采，未料因身材過於火辣，竟在現場多次被遊客誤認成「設攤女優」，不斷被問「妳的攤位在哪裡」，讓她哭笑不得。她大讚展覽讓人大開眼界，荒謬的搞笑經歷與養眼美照瞬間吸引大批網友朝聖。

▲丹妮婊姐現身成人展。（圖／翻攝自臉書／丹妮婊姐）

丹妮婊姐緊身背心大秀傲人曲線

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在貼文中曬出於成人展看板前的火辣美照。只見她身穿粉色細肩帶緊身小背心，貼身剪裁大秀驚人的豐滿上圍與傲人身材，下半身則搭配白色緊身迷你裙，露出一雙勻稱美腿。即便站在一整排穿著紅色比基尼的日本女優海報前，婊姐的火辣曲線也完全不顯遜色。她幽默透露，展覽現場極度震撼，簡直是「男生的夢幻之地」，但最離奇的是，她多次被現場民眾詢問「妳的攤位在哪裡」，讓她哭笑不得，只能忙著解釋「我是遊客」。

▲丹妮婊姐被狂問「妳的攤位在哪裡」。（圖／翻攝自臉書／丹妮婊姐）

網驚呼「根本女優身材」狂問攤位位置

美照與趣聞曝光後，網友紛紛暴動，一面倒歪樓大讚丹妮婊姐的魔鬼身材，引來大批網友留言驚嘆：「婊姐身材顏值完全不輸女優啊」、「根本女優身材」、「婊姐的身材，嘖嘖嘖！妳完全可以加入啊」、「以後要增加規定遊客不准比女優辣啦」。更有許多人調侃起她在現場被誤認的趣事，紛紛原話敲碗：「所以⋯妳的攤位在哪個位置？」、「輸人不輸陣！請問婊姐的攤位在哪？」，超高回頭率也讓粉絲直呼婊姐完全是當天的「野生焦點」。