吳念軒密簽大陸經紀約！「公司背後有大靠山」新劇搭檔短劇男神

▲吳念軒台灣、大陸都有了新經紀人打點演出活動，事業運衝上來。（圖／吳念軒IG）

圖文／鏡週刊

新生代男星吳念軒從《紅衣小女孩2》「虎爺」一角一戰成名，2022年與《角頭》系列出品人張芷瑄戀情曝光，後續也加入「角頭宇宙」，演出《角頭》影集，及電影《鬥陣欸》等系列作，與女友不管工作或私下都在一起。不過如今吳念軒不僅加盟新經紀公司，成為邵雨薇的師弟，這兩年也重新進軍中國大陸，簽進背後有大製片廠靠山的娛樂公司，短劇、長劇雙箭頭出擊，一連串動作其「角頭女婿」的色彩被沖淡不少。

2024年的金馬獎，施名帥憑《角頭：大橋頭》的精湛演技奪得男配角獎，沒有演出《大橋頭》的吳念軒卻出現在慶功宴且待滿全場，這也是他與張芷瑄外送水煎包的溫馨接送情曝光後首度同框；隔年待他有份演出的《鬥陣欸》上映，大方回應媒體與女友一起工作的感覺「劇組就像一家人」，加上《角頭》監製，也是張芷瑄的爸爸張威縯不只一次誇獎吳念軒，外界都認為吳念軒「角頭女婿」的外號這下是跑不了了。

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▲吳念軒演出電影《鬥陣欸》，未來將要開拍的《角頭3》電影，他應該也有機會演出。（圖／曼尼娛樂提供）

不過今年以來吳念軒與張芷瑄的戀情更趨低調，低調到甚至有耳語傳說兩人情變。有此一說可能是因為本來自己打理經紀事務的吳念軒，最近戲劇、商務邀約的聯絡人已轉由邵雨薇同一經紀人處理，悄悄地成了邵雨薇的師弟；且兩年前吳念軒也將對岸合約簽進了背後有「檸萌影視」「正午陽光」等大製片廠撐腰的「兆森娛樂」，先是進了吳慷仁與孫儷的《危險關係》劇組，與兩位視帝、視后都有正面交鋒的飆戲場面。過去吳念軒也曾在對岸拍過戲，不過這次他簽下背景來頭不小的經紀公司，在當地發展的時間恐怕會更多。，

▲吳念軒與有「短劇F4」之稱的何健麒合作新劇《 話事人》，以雙男主之姿詮釋臥底故事。（圖／微博圖片）

今年4月吳念軒又赴對岸開工，用20多天拍完一部港風警匪橫屏短劇《話事人》，以雙男主之姿搭檔對岸有「短劇F4」之稱的何健麒，吳念軒飾演臥底警察潛入幫派尋找證據，與何健麒飾演的小混混從矛盾重重到惺惺相惜。該劇6月份開始接受預約，可望短期內播出。

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