鍾欣怡赴美10天被搭訕8次！解扣深溝乍現　甜笑：沒有要婚內出軌

記者陳芊秀／綜合報導

藝人鍾欣怡與老公孫樂欣計畫明年移居美國，日前透露已暫離台灣前往美國看房。她17日自爆在美頻遇桃花，短短十多天就被搭訕高達7至8次，更直呼被搭訕的感覺「還真的是蠻享受也是挺意想不到的」。老公孫樂欣昨日也發文宣示主權，笑稱要看緊老婆。

▲鍾欣怡與老公孫樂欣正在為移居美國做準備。（圖／翻攝自臉書）

孫樂欣16日分享這段「真人實事的美國撩妹記」， 透露看房時一回頭，竟發現「一位年約25歲的白人小伙，正用著炙熱的眼神、跟親切的微笑，跟欣怡搭訕了起來」。當他緩緩走過去，對方害羞問：「Are You her boyfriend?（你是她男友嗎）」，他先回「No！」再加上一句「I'm her husband（我是她老公）」，讓對方「原地愣了有5秒之久」尷尬致歉。這也讓他打趣直呼：「沒想到鍾欣怡是美國人的菜。」

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▲孫樂欣發文，透露看房時目睹年輕男子正在搭訕老婆鍾欣怡。（圖／翻攝自臉書）



對此，鍾欣怡17日也笑稱「最近的豔遇有點太多囉」，直言在台灣大家知道老公是誰，這10年來只會在社群收到異性示好的私訊，坦言在美被搭訕「還真的是蠻享受也是挺意想不到的！」。她曬出車內自拍照中，穿著一襲亮紅色細針織上衣，大膽解開胸前的衣服扣子，大方展露白皙肌膚與傲人深溝，身材極度火辣。面對連日來的異性示好，她甜笑表示：「放心～我沒有要婚內出軌，我真的只是享受被搭訕的當下，感覺回到小時候。」同時，她也透露目前正煩惱買房「究竟要以孩子的學區為主？還是我們喜歡的生活環境為優先？」為一家人的新生活做足準備。

▲鍾欣怡曬辣照：「放心～我沒有要婚內出軌，我真的只是享受被搭訕的當下，感覺回到小時候。」（圖／翻攝自臉書）