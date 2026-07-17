小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規：駕照剪掉好不好

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）日前駕駛Mini Cooper與機車發生擦撞，造成機車倒地、碎片噴濺。昨日（16）她公開行車紀錄器影片，並強硬表示：「威脅對我無效，正義絕不退讓。妥協一步，深淵萬丈。」然而影片曝光後又引發爭議，車禍發生時的驚悚過程也隨之曝光。

根據行車紀錄器影片顯示，事發當時正值雨天，路面濕滑。小甜甜駕駛的車輛在接近前方十字路口時，在內側車道緩步滑行並準備向左轉彎。然而，就在車輛剛起步左轉切入路口的瞬間，對向車道一部直行機車迎面駛來，兩車避讓不及直接發生猛烈擦撞。強大的撞擊力道導致行車紀錄器當場脫落，畫面頓時呈現傾斜狀態。

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▲小甜甜車禍事故涉過失傷害被檢方起訴，公開行車紀錄器反擊。（圖／翻攝自臉書）

小甜甜在警察詢問和偵查期間坦承發生車禍，但否認自己有過失。她表示在通過路口前曾查看路況，確認沒有來車後才行駛，並且有打方向燈且緩慢左轉，車速不快，但仍被對方撞上。她下車查看時發現對向車道的號誌是紅燈，但行車紀錄器未能確認。即使是綠燈，也可能正值燈號變換之際，她主張對方是突然駛出撞上她的車，當時並未看見來車。

▲小甜甜上傳行車紀錄影片並發文：「威脅對我無效，正義絕不退讓。」（圖／翻攝自臉書）

網友看完小甜甜的影片，直指身為轉彎車根本不佔理，紛紛留言：「讓人懷疑你有駕照嗎？」、「沒照地板的標線開，三寶一個」，甚至有人調侃：「駕照乾脆碎紙機吃一吃了」、「哇，拜託不要再出來害人了好嗎？駕照剪掉好不好」。對於藝人發文喊話，大眾極不買帳，直言：「三寶永遠不會承認自己錯，威脅對你當然無效啊，三寶怎麼會有效笑死」、「這種開法配上你理直氣壯的文字，真的好棒呢，是吧」、「好可怕 不知道自己錯在哪」。也有不少人傻眼指出其駕駛盲區：「視線盲區妳也敢轉，誰給你的勇氣？更勇敢的是還把行車記錄器放上來」、「是在切什麼西瓜啦，開這什麼芭樂開法，拜託妳真的不要再開出來害人餒」。有人苦勸：「快刪這部影片吧，被妳說成這樣，我真覺得妳被告是應該的」。網友留言超過1200則，一面倒批評與藝人的主張明顯不同。