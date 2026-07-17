温嵐撐過敗血性休克停工2個月　42歲生日終於宣布復出！

記者蔡琛儀／綜合報導

歌手温嵐昨（16日）迎來42歲生日，她5月曆經因腎結石引發的敗血性休克，送進加護病房，鬼門關前走一遭，並停工休養至今，在生日這天她也正式宣布：「過完暑假的温嵐，要重返舞台了！」

▲温嵐宣布復工。（圖／翻攝温嵐臉書）

温嵐在社群平台發文報平安，透露歷經一段「奇妙且幸運的人生旅程」後，想在生日這天向一路陪伴她的家人、工作夥伴，以及台北醫學大學附設醫院（北醫）醫護人員致謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著身體逐漸恢復，温嵐也正式宣布復工計畫，表示暑假過後將重返舞台，首場演出將於8月29日登上台東「月光．海音樂會」，9月19日前往新加坡聖淘沙名勝世界演出，12月則預計展開大陸巡迴演唱會。她最後也向粉絲喊話：「Stay Healthy，愛你們！」流露歷經病痛後對健康格外珍惜的心情。

▲温嵐日前和徐若瑄等人聚會。（圖／翻攝徐若瑄IG）

温嵐5月份因腎結石引發敗血性休克緊急送醫，事後她在加護病房11天後才出院，恢復狀況也相當良好，日前還出席和戴愛玲的聯合慶生會，與徐若瑄、Lulu、A-Lin等人相見歡，氣色看來很不錯，如今更宣布下個月復工，也讓粉絲終於放心。