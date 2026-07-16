許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」！　她4小時後才發現：我要瘋了

記者蔡宜芳／綜合報導

許維恩與王家梁2021年結婚後，育有一個3歲女兒忒忒。她16日透露自己在百貨公司的廁所請女兒幫忙拿手機，不料，愛女竟拍下一張照片，還意外上傳到限時動態，且她在數小時後才發現此事，直呼：「我要瘋了！」

▲許維恩育有一個3歲女兒。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩透露，自己不久前在百貨公司帶女兒忒忒上廁所，洗手的時候，請忒忒幫忙拿手機，結果愛女竟然拍了一張照片，並直接PO上IG限時動態。畫面中，只見許維恩正面無表情地洗手，完全沒發現小孩在拍照。而她也坦言，自己竟然在4小時後才發現，直說：「還好不是PO在上廁所！」

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▲許維恩被女兒拍照PO上網。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩也說，許多網友看到照片後，紛紛私訊關心她的身體狀況，「我真的很好！我現在真的沒有事，身體健康很多（不要被照片影響）。」而她也因為很晚才發現女兒發動態的事，覺得想刪也來不及了，乾脆等動態瀏覽時間自動到期，對於烏龍事件直呼「我真的覺得大傻眼」。

▲許維恩數小時後才驚覺女兒誤發照片。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）