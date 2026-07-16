康茵茵宣布影片停更2周　「割爆食指」奔急診縫3針：當下以為還好

記者蔡宜芳／綜合報導

女星康茵茵過去曾是節目《大學生了沒》的班底，近年除了演藝事業，也努力經營高爾夫球場開箱主題的YouTube頻道。她16日突然宣布將停更兩周，坦言自己不慎受傷，起初以為沒大礙，結果到醫院竟縫了3針。

▲康茵茵的頻道以拍攝高爾夫球主題為主。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618）

康茵茵在影片中還原受傷經過，透露當天因為想要吃酪梨，使用了剛買的新刀，沒想到刀子非常鋒利，「長度呢，剛好直接切到我的食指，所以我的食指就爆開了。」起初她以為沒有大礙，簡單用白藥水清理，並貼上人工皮，但隨後發現日常生活如開車、拿鞋子等需要彎手指的動作，傷口都會非常痛。眼見情況不對，她趕緊前往醫院掛急診，經醫生評估後縫了3針，拆線則需要7到14天。

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▲康茵茵割傷手指。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618）

康茵茵表示，這次意外受傷打亂了自己的工作安排，原本預計這兩周有四場拍攝，現在都必須全面延期。她也提到，自己在受傷期間，一度跑到高爾夫練習場，心想如果食指不用力、靠在旁邊，是不是也可以打，「沒想到我才這樣試著打兩桿，我覺得好像有一點拉扯感，回家要清洗傷口的時候就發現有點出血。」於是決定還是好好休養，讓傷口復原。

對於頻道有兩周無法如期上片，康茵茵也向粉絲道歉說：「這兩週可能會沒有片，那可能我會剪一些直式的影片放上去，希望大家還是多多支持我們頻道哦，謝謝大家，會趕快讓它恢復的。」