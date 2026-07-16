獨家／許富凱爆「演藝生涯倒數10年」證實有高人指點：50歲到幕後

記者蔡琛儀／專訪

台語金曲歌王許富凱將於8月8日二度攻蛋舉辦「一五一拾」演唱會，成立工作室6年的他，不僅完成拿下金曲獎、攻蛋等重要里程碑，公司規模也從最初6名員工擴編至20多人，讓喜歡熱鬧的他直呼相當有成就感。今年將滿39歲的他也透露，過去曾有算命師說，他大約50歲就會慢慢退居幕後，也讓他開始思考未來的人生規劃。

▲ 許富凱被算命師算出50歲後就會退居幕後。（圖／記者徐文彬攝）

隨著公司逐漸步上軌道，許富凱時不時問經紀人要不要簽新人，但始終被打回票，「她說我們不要誤人子弟。」其實他的外甥也很喜歡唱歌，有意朝演藝圈發展，但他希望對方靠自己的實力闖出一片天，「我自己走過這條路，知道要養成一個歌手很難，也要看他的命有沒有適合，天時地利人和都很重要，我看過太多一片歌手了。」他認為，很多人以為演藝圈很容易進，但要走得長久，還是得把基礎打穩，因此一直鼓勵外甥持續創作。

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外甥後來也投入創作、參加創作營，25歲時寫出〈伊的身邊已經有別人〉，讓許富凱一聽就相當驚豔，「那時叫他放給我聽，聽完覺得很不錯。」不過他在工作上相當公私分明，即使是家人，也不會動用自己的人脈幫忙，「我覺得你要，就自己去闖，我不會插手，也不會用我的資源幫你推，沒有這種事。我反而怕幫他會弄巧成拙，明明他是個很有想法的人。」

▲▼ 許富凱相當公私分明，但對於員工也十分照顧。（圖／記者徐文彬攝）

身為老闆的他也是出了名的照顧員工，不僅每年尾牙包紅包、準備酒水，也曾請員工爸媽吃飯、安排海外員工旅遊，甚至組成「求財進香團」，和同事感情宛如一家人。他笑說，有次到台東四天三夜員旅，自己重感冒倒在房間休息，其他人卻在山上唱歌唱到凌晨一、兩點，「大家玩太嗨，都沒人理我。」

除了歌手身分，許富凱近年也跨足舞台劇與音樂劇，接連拿下金曲台語歌王、首屆台北戲劇獎最佳音樂劇類男演員等肯定。他認為，歌手應該勇於挑戰不同表演形式，「不管是舞台劇、戲劇還是音樂劇，都值得去試試看。」談到下一步目標，他笑說最想挑戰《角頭》這類作品，演一個與自己形象反差極大的角色，甚至連角色名字都想好了，「我可以叫『白面仔』。」

▲ 許富凱父親節當天將二度攻蛋開唱。（圖／記者徐文彬攝）