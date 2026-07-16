八度結婚不到1個月！　「超級奶爸」收新妻寄離婚協議書

記者蔡宜芳／綜合報導

日本61歲「超級奶爸」林下清志6月底才剛高調宣布第8次結婚，沒想到，婚姻僅維持不到一個月，便驚傳亮紅燈！林下清志於16日在個人部落格無預警貼出妻子寄來的「離婚協議書」照片，雙方疑似起口角，引起網友熱烈討論。

▲林下清志6月底宣布八度結婚。（圖／翻攝自林下清志部落格）

林下清志在部落格坦言：「情況很嚴重，收到了老婆寄來的離婚協議書。」她也曬出了離婚協議書的照片。林下承認兩人確實也有意見不合的時候，但他依舊愛妻心切，表示：「我決定秉持著『再也找不到這麼可愛的老婆了』的信念，不予提交，並以『息事寧人主義』強行糊弄過去。」隨後，他更樂觀地向大家透露：「她一定會原諒我的……我是這麼想的！」表明了拒絕離婚的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林下清志透露自己收到妻子給的離婚協議書。（圖／翻攝自林下清志部落格）

林下清志在上月24日於部落格開心報告第8次結婚的喜訊，當時，他還甜蜜地介紹老婆，大讚：「既然願意成為我林下的老婆，那真的是非常珍貴的存在。」並承諾自己打算將「感激不盡」轉化為行動與心意生活下去，沒想到新婚生活這麼快就面臨考驗。

林下清志過去情史豐富，前3次婚姻都是與同一位妻子分合，兩人共育有4子5女；第4次則是與藝人美奈子結婚並誕下一女。隨後，他在2014至2016年間，經歷了第5、6、7次與一般女性的婚姻，皆無子嗣。